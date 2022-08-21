Знайшли нову користь вживання овочів зеленого кольору

Хлорофілін, який міститься зелених овочах, полегшує запальні захворювання кишечника (ЗЗК), включаючи хворобу Крона та виразковий коліт,

Це показала робота Центру дослідження діабету та обміну речовин Сичуаньського університету в Китаї та медичного центру Cedars Sinai в Лос-Анджелесі. Крім того, хлорофілін значно знижує смертність, пов’язану з ЗЗК, втратою ваги, діареєю та прихованою кров’ю в калі, пошкодженням кишкового епітелію та інфільтрацією запальних клітин.

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Споживання овочів зеленого кольору або добавок зеленого пігменту, таких як хлорофілін, може допомогти людям із запальними захворюваннями кишечника,

– сказав співавтор дослідження Сяофен Чжен.

Проблема лікування запальних захворювань кишечника

Хронічні шлунково-кишкові розлади, такі як ЗЗК, вражають десятки мільйонів людей, що живуть у світі. ЗЗК створює глобальний тягар для здоров’я через зростання вартості лікування цього захворювання. Хоча точна причина ЗЗК до кінця не вивчена, деякі сприяючі фактори включають стрес і навколишнє середовище, спосіб життя та вибір дієти, наприклад, споживання великої кількості м’яса або риби.

Хронічне запалення, аномалія аутофагії — процес очищення організмом пошкоджених клітин, щоб звільнити місце для нових, здоровіших клітин – і лізосомальний стрес (аномалія в органеллі, що призводить до запалення) також пов’язані із захворюванням.

Сучасні методи лікування ЗЗК включають ліки, що пригнічують імунну систему (імунодепресанти), і хірургічне втручання. Однак тривале застосування імуносупресивної терапії може призвести до серйозних побічних ефектів.

Зелені овочі зможуть покращити здоров'я кишечника

У цьому дослідженні дослідники виявили, що пероральний прийом добавки хлорофіліну – сполуки, отриманої із зеленого пігменту, який міститься в рослинах – зменшує коліт і аномалії епітелію кишечника мишей. Крім того, споживання зелених овочів і хлорофіліну може бути корисним для відновлення кишечника, частково через зменшення запалення та аутолізосомального потоку (процес, який використовує лізосоми для розкладання та видалення токсичних молекул і органел).

Дослідники вважають, що ці висновки можуть бути шляхом до спрощення лікування ЗЗК.