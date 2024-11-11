Як часто потрібно ходити в сауну, щоб вона приносила користь

Дослідження, проведене у Швеції, підтвердило не лише позитивний вплив сауни на загальне самопочуття та настрій, а й встановило, що для досягнення цього ефекту не потрібно частих відвідувань, як стверджували деякі статті фінських авторів.

Сауна є національним символом Фінляндії та важливою частиною фінської культури. Тому не дивно, що питання про її цілющі властивості активно досліджується місцевими вченими, повідомляє 24 Канал з посиланням на International Journal of Circumpolar Health.

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Так, дослідники з університету Східної Фінляндії та університету Ювяскюля раніше виявили зв'язок між регулярними походами в сауну та зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань. Крім того, результати іншого фінського дослідження показали захисний ефект сауни проти хвороби Альцгеймера.

Нове дослідження користі сауни

Проте спеціалісти з кількох шведських університетів вирішили провести власне дослідження, використовуючи дані про жителів своєї країни. Автори зазначили, що висновки, зроблені на основі однорідної фінської вибірки, можуть не збігатися з тенденціями в інших національних групах.

Вони також підкреслили, що традиція відвідування сауни в Північній Швеції має давню історію, але інформації про те, хто саме практикує ці процедури та які у них звички під час цього, не вистачає.

Дослідники використали проєкт MONICA, спрямований на моніторинг тенденцій у сфері серцево-судинних захворювань. Навесні 2022 року в рамках цього проєкту було проведено опитування серед 1180 жителів Північної Швеції віком від 25 до 74 років, які були випадково обрані з бази даних населення. Один з розділів анкети стосувався відвідувань сауни.

Як часто потрібно відвідувати сауну

На питання про банні процедури відповіли 971 респондент (82%), з яких 641 особа повідомила, що відвідує сауну щонайменше раз на місяць. Порівнявши їхні дані з інформацією про тих, хто не має такої звички, дослідники виявили, що любителі сауни рідше скаржилися на підвищений тиск і болі. Крім того, вони оцінювали своє щастя, якість сну, енергійність, психічне здоров’я та загальне самопочуття вищими, ніж учасники, які не користувалися сауною.

Раніше фінські дослідження стверджували, що для відчутного ефекту потрібно відвідувати сауну часто – від 4 до 7 разів на тиждень. Однак шведські колеги дійшли іншого висновку.

Оптимальним вважається відвідування сауни від одного до чотирьох разів на місяць; саме ці респонденти виявилися найщасливішими. Частіші візити, наприклад, два – сім разів на тиждень, не призвели до значного покращення психічного та фізичного стану або енергійності,

– зазначили науковці.

Вчені мають намір продовжити роботу і за допомогою статистичного аналізу з’ясувати, чи справді походи в сауну призводять до вказаних ефектів. Також шведських дослідників цікавить можливість проведення контрольованих досліджень у лабораторних умовах, щоб перевірити, як саме сауна впливає на якість сну.