Назвали горіх, який ефективно відновлює судини

Два маркери здоров'я судин покращилися у людей, які їли мигдаль протягом шести тижнів. Водночас вчені встановили, що вживання мигдалю пов'язане з формуванням здоровішого раціону.

Два дослідження підтвердили корисну дію мигдалю на здоров'я людей. У першій науковій роботі вчені показали, яку корисну дію він може мати для судини.

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Користь мигдалю на судини

З'ясувалося, що у людей, які замінюють мигдалем такі популярні снеки (перекуси), як печиво та чіпси, суттєво покращуються показники здоров'я судин. Дослідження тривало шість тижнів, учасники були поділені на дві групи, вони отримували мигдаль або інший снек аналогічної калорійності. Ризик серцево-судинних захворювань у них на початку дослідження був трохи вищим за середній.

До кінця дослідження у тих, хто отримував мигдаль, знизився рівень ліпопротеїнів низької щільності в крові ("поганого холестерину") та покращилася функція ендотелію (внутрішньої оболонки) артерій, що є важливим показником здоров'я судин. Вчені виявили, що така заміна стандартних снеків на мигдаль має потенціал знизити серцево-судинний ризик на 32%. При цьому з мигдалю людина має отримувати 20% калорій.

Здоровіша дієта

Друге дослідження показало, що у Великій Британії у тих, хто їсть мигдаль, менша окружність талії і нижчий індекс маси тіла в порівнянні з тими, хто його не їсть.

Вчені аналізували чотириденні харчові щоденники 6800 дорослих. Виявилося, що люди, які частіше їдять мигдаль, загалом здоровіше харчуються, наприклад, отримують більше білків, вітаміну С та калію. З іншого боку, вони вживали менше натрію (солі), вуглеводів та цукру.