Два види грибів виявились надзвичайно корисними

Деякі гриби, які раніше вважали неїстівними, навпаки можна вважати суперфудом. Ці гриби зміцнюють імунну систему, допомагають психічному здоров'ю та позитивно впливають на роботу серця.

Китайська медицина використовує гриби через їхні терапевтичні властивості. Мова про гриби – їжовик та рейші, їх користь передусім у тому, що вони містять бета-глюкани (тип харчових волокон).

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Вплив на імунітет

Лабораторні експеременти показали, що їжовик може допомогти підвищити активність імунної системи кишківника. Річ у тім, що білок у цих грибах сприяє росту корисних кишкових бактерій, які зміцнюють імунітет.

За таким же принципом покращують імунну функцію і гриби рейші.

Вплив грибів на психічне здоров'я

Їжовик сприяє і психічному здоров'ю і це теж підтвердили науково. Учені спостерігали упродовж 4 тижнів за жінками, які мали скарги на якість сну та симптоми менопаузи. Учасниць поділили на дві групи: одні вживали екстракт їжовика, інші – плацебо.

Виявилося, що у жінок, які приймали екстракт грибів, знизився рівень роздратування та тривоги.