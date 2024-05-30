Що буде, якщо щодня споживати ківі

Ківі досить смачний фрукт, а якщо ваші діти чи ви відмовляєтесь від нього через кислий смак, то ви просто не пробували смачні стиглі ківі. Вам неодмінно сподобається, особливо, коли ви дізнаєтесь про його корисні властивості.

Ківі – відмінне джерело вітаміну С

Дослідження підтверджують, ківі є чудовим джерелом вітаміну С – мікроелемента, який відіграє важливу роль у нашій імунній системі. Фрукт є потужним антиоксидантом, який захищає клітини організму від ушкоджень.

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Вітамін С відіграє ключову роль у вродженому імунітеті – першій лінії захисту організму від хвороб та інфекцій. Крім того, він сприяє посиленню реакції нейтрофілів – клітин, які першими реагують на інфекцію, коли та потрапляє в наш організм.

Вживання вітаміну С збільшує активність нейтрофілів на 20%, що може допомогти організму краще боротися з патогенами та посилити імунну систему.

Підтримка здоров'я серця

Один ківі може забезпечити понад 60% рекомендованої денної норми вітаміну С.

Оскільки ківі багаті на вітамін С і калій, його споживання допомагає знизити кров'яний тиск, що є важливим фактором загального здоров'я серця, адже це знижує навантаження на серце й артерії.

Науковці виявили зв'язок між зниженням систолічного артеріального тиску і споживанням всього 2 ківі на день у здорових людей.

Краще травлення

Ківі містить харчові волокна, які покращують процес травлення і запобігають закрепам. Крім того, у ківі міститься фермент актинідин, який покращує розщеплення і перетравлення деяких білків.

Здорова шкіра

Знову ж таки повертаючись до того, що у ківі багато вітаміну С, фахівці говорять про ще одну користь ківі – фрукт здатний покращувати стан шкіри. Річ у тім, що вітамін С відіграє ключову роль у синтезі колагену.

Як відомо, колаген допомагає підтримувати еластичність шкіри та зменшує появу тонких ліній і зморшок. Тож, регулярне вживання продуктів, багатих на вітамін С, зокрема ківі, може зробити шкіру більш гладенькою і сяючою.