Що буде, якщо не носити окуляри чи лінзи для корекції зору

Якщо у вас короткозорість чи далекозорість, відмова від окулярів та лінз не призведе до погіршення зору. Але очі будуть напружуватимуться більше, щоб розглянути далеко чи близько розташовані предмети, це може викликати головний біль та інші неприємні симптоми.

Не всі люди хочуть носити окуляри для корекції зору, і це рішення може мати різноманітні мотиви: від зовнішнього вигляду і занепокоєння про те, що подумають оточуючі, до незручностей, особливо під час занять спортом. Є також ті, кому просто неприємно відчувати сторонні предмети в оці, і тому вони відмовляються від контактних лінз.

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Коли призначають окуляри

Однак питання про шкоду чи користь відмови від окулярів, чи лінз залежить від причини, через яку потрібна корекція зору.

Найбільш поширеними станами, при яких лікар призначає носіння окулярів, є короткозорість (міопія), далекозорість (гіперметропія) та астигматизм. Ці проблеми пов'язані з порушенням здатності ока правильно заломлювати світлові промені та фокусувати їх на сітківці. Окуляри або контактні лінзи, підібрані лікарем, можуть коригувати цю рефракцію та покращити гостроту зору під час їхнього використання.

Які наслідки матиме відмова від окулярів

Відмова від корекції в таких випадках не призведе до фізичного погіршення зору, але може викликати дискомфорт і негативно вплинути на якість життя, особливо в ситуаціях, де важливий чіткій зір, наприклад, при керуванні автомобілем або читанні. Тому важливо консультуватися з лікарем-офтальмологом, щоб визначити найкращий метод корекції зору, який відповідає вашим потребам та перевагам.

Очі без окулярів і лінз надмірно напружуватимуться, що може призвести до болю в очах, головного болю та загальної втоми. Крім цього, проблема з гостротою зору так і залишається невирішеною. Короткозорій дитині буде складно побачити, що написано на дошці, короткозорій дорослій людині буде складно керувати автомобілем, а далекозора людина не зможе читати улюблені книги.

Раніше вважалося, що іноді варто знімати окуляри, щоб "дати очам відпочити", але в цьому випадку замість відпочинку очі лише отримують зайве навантаження. Іншими словами, не носити окуляри чи лінзи при порушеннях рефракції можна, але для власної зручності краще цього не робити.

Зовсім інша справа, якщо окуляри виписані для лікування амбліопії (ледачого ока) та/або косоокості у дітей. Відмова від корекції зору в цьому випадку може призвести до прогресування цих захворювань.