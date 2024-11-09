Ложка цього продукту знижує рівень цукру на 35%: що їсти, щоб уникнути діабету

Контролювати рівень цукру в крові важливо, адже його високі показники можуть стати причиною розвитку діабету II типу.

24 Канал з посиланням на видання express розповідає, споживання якого продукту допоможе унормувати рівень цукру в крові.

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Гарбузове насіння знижує рівень цукру

Фахівці рядять їсти гарбузове насіння, якщо намагаєтесь контролювати рівень цукру, це особливо важливо для людей, які перебувають у групі ризику діабету. Всього 1 столова ложка насіння знижує рівень цукру в крові на 35 відсотків. Медики кажуть, що ефект зберігається не завлежно від того, споживаєте ви насіння окремо, як перекцс, чи додаєте до страв чи випічки.

Довідково. Гарбузове насіння – чудове джерело клітковини, магнію та цинку.

Користь гарбузового насіння

Користь насіння з гарбуза у контексті профілактики діабету виникає передусім завдяки вмісту цинку. Саме цей мікроелемент синтезує інсулін та активує інсулінові шляхи.

Також насіння містить поліненасичені жирні кислоти та клітковину, які також сприяють зниженню цукру в крові. Клітковина допоможе запобігти різким стрибкам цукру, затримуючи всмоктування глюкози упродовж тривалого періоду. Також вона насичує організм та знижує апетит, що теж своєю чергою дозволяє підтримувати баланс цукру в крові.

Скільки насіння потрібно їсти

Наукове дослідження, яке опубліковане у Nutrition Research підтвердило, що гарбузове насіння має вплив на зниження рівня цукру в крові.

Учені кажуть, що якщо їсти по столовій ложці насіння щоранку, це може допомогти запобігти перепадам цукру, якщо є така проблема.