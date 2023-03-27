Кому і чому потрібно відмовитись від кави

Дуже багато людей не може уявити своє життя без кави, але чи задумувались ви коли-небудь про шкоду, яку може спричинити цей напій? Якщо ні, то далі у матеріалі ми розповімо, кому потрібно скоротити вживання кави.

Кава має безліч переваг. Він заряджає енергією та підвищує ефективність, допомагає знизити ризик хронічних захворювань, навіть допомагає при схудненні. Проте занадто велика кількість кави може нашкодити організму.

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Але це все дуже індивідуально. Лікарі рекомендують спиратися на власні відчуття щодо того, як ви сприймаєте кофеїн. Але все ж рекомендують, наприклад, у дорослому віці не перевищувати норму споживання кофеїну до 400 міліграмів на день (5 чашок).

Коли потрібно відмовитись від кави

Якщо у вас високий кров’яний тиск. Кофеїн, який міститься у каві спричиняє підвищення кров’яного тиску, тому якщо у вас і без кави гіпертонія, то краще утриматись від вживання цього напою.

При кислотному рефлюксі/ГЕРХ. Кофеїн може викликати симптоми кислотного рефлюксу – це коли розслабляється нижній сфінктер стравоходу і туди потрапляє шлункова кислота. Проте не лише кава, але й чай та газовані напої, які мають у складі кофеїн можуть викликати таке захворювання або ж ускладнити його.

Якщо ви погано спите або страждаєте безсонням. Дослідження говорять про те, що кава посилює безсоння, а також викликає порушення сну, якщо ви випили її за 6 або менше годин до сну. Якщо ви не можете повністю відмовитись від кави, але хочете мати здоровий сон – спробуйте пити цей напій в зранку та скоротіть порції.

При тривожному розладі. Якщо у вас є схильність до тривожності, то вживання великої кількості кави може викликати посилення симптомів тривожності, а саме: прискорити серцебиття, викликати тремтіння, головні болі та безсоння. Люди, які мають такий розлад найбільш чутливі до негативного впливу кофеїну.

Якщо у вас зворотний ефект від кави. Коли ви відчуваєте головний біль, зниження енергії та уваги, пригнічений настрій та сонливість після випитої кави, то вам рекомендовано відмовитись від неї. Адже ці симптоми можуть негативно вплинути на якість вашого повсякденного життя, будуть заважати при виконанні робочих завдань та пригнічувати.

Якщо ви помітили, що набираєте вагу. Після чашки кави вас неодмінно з'явиться відчуття ситості. І дуже часто через це відчуття ви можете пропустити прийом їжі. Але коли відчуття ситості зникає, шлунок порожній і голодний, часто це змушує багатьох переїдати під час наступного прийому їжі.

При порушеному менструальному циклі. Кава може вплинути на ваш менструальний цикл, якщо ви худнете за допомогою кави, тобто голодуєте, адже обманюєте свій шлунок не справжнім відчуттям ситності. То цикл сильно порушується. Також кофеїн підвищує кортизол, це гормон стресу, якщо він дуже високий, то місячні зникають. Адже організм в таки спосіб захищається від цього стресу.

Авторка: Ірина Кріксон