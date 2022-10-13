Як на здорових людей впливає безглютенова дієта

Нове британське дослідження показало, що дотримання здоровими людьми безглютенової дієти не приносить для них ніякої користі.

Як відбувалося дослідження впливу глютену

У дослідженні взяли участь здорові добровольці, які не страждають на целіакію або нецеліакійну чутливість до глютену. Протягом двох тижнів до початку експерименту всі учасники дотримувалися безглютенової дієти.

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Потім добровольців поділили на дві групи. У першій групі учасники продовжували дотримуватись безглютенової дієти протягом ще два тижні, тоді як раціон другої групи містив органічний глютен.

Безглютенова дієта не приносить користі здоровим людям

Лікарі оцінили вираженість симптомів з боку шлунково-кишкового тракту (біль у животі, запори, діарея та печія) у всіх учасників до та після експерименту. "Глютенова" група не повідомляла про більш виражені проблеми та побічні ефекти порівняно з контрольною.

Схоже, глютен часто невиправдано відіграє роль поганого хлопця в нашій дієті, у той час, як злаки, що містять глютен, особливо цільнозернові, є важливими джерелами білка, клітковини і мікроелементів,

– зазначили науковці.

Дослідники підкреслили, що безглютенова дієта показана при целіакії (хвороби, що викликається непереносимістю глютену, яка вражає близько 1% людей) та нецеліакійної чутливості до глютену. Але перед переходом на обмежувальну дієту необхідно звернутися за рекомендацією до свого лікаря.

Як зазначається у дослідженні, безглютенова дієта є найкращим засобом лікування клінічної чутливості до глютену – целіакії або нецеліакійної чутливості до глютену. Вчені прокоментували, що дослідження тривало відносно короткий час, проте, згідно з іншими науковими публікаціями, будь-які ефекти чутливості до глютену стають помітними вже через один тиждень.