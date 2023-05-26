Кому не можна вживати полуницю, попри усю її користь

Сезон полуниці стартував, солодка червона ягода уже доступна на прилавках магазинів. Ласувати полуницею полюбляють як діти, так і дорослі. Хтось обирає полуницю на десерт, хтось як чудовий спосіб перекусити. Втім, як виявилось, полуницю можна їсти не усім.

Звісно, якщо ви здорові, проблем із вживанням полуниці не буде. Однак від солодкої ягоди краще відмовитися за певних станів зі здоров'ям чи наявності захворювань. Далі розповідаємо – про які саме хвороби мова.

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Але почнемо з того, скільки ж полуниці можна їсти, навіть якщо ви абсолютно здорові.

Скільки полуниці можна з'їсти за день.

Лікарі рекомендують вживати приблизно 4 – 6 ягід полуниці щодня, залежно від розміру ягоди, але не більше 8. Зауважте, що нутріціологи радять додати до свого раціону 200 грамів фруктів, але різних. Відтак, у тарілку з фруктами варто покласти 3 – 4 полуниці.

У восьми ягодах полуниці достатня кількість вітаміну С для отримання денної норми, а також мінімальний вміст цукру (8 грамів) і калорій (50 калорій).

Харчова цінність полуниці

Полуниця – це не просто смачно, а й корисно. Її часто називають "королевою фруктів" і не дарма, адже в ній міститься багато корисних речовин (на одну чашку):

11,5 г вуглеводів;

3 г харчових волокон;

7,34 г цукру;

1 мг натрію;

0,3 г жиру;

16 мг кальцію;

58,8 мг вітаміну С;

153 мг калію;

24 мг фосфору.

Чим корисна полуниця

Ягоди – хороша заміна шкідливим продуктам – полуницю можна їсти свіжою, замороженою, додавати до десертів чи смузі. А ще полуниця досить солодка, тож може стати гарною заміною десерту.

Полуниця має високий вміст клітковини – завдяки цьому можна знизити рівень холестерину та регулювати рівень цукру в крові. Потрібна клітковина і для травлення.

Містить елагову кислоту, яка захищає клітини тіла від пошкодження вільними радикалами. Вчені ввжають, що елагова кислота запобігає обвисанню шкіри та покращує природні механізми детоксикації організму.

Полуниця – це також високий вміст антоціанів та антиоксидантів, які потрібні для зниження ваги, адже допомагають організму зменшити шкоду від вільних радикалів. Вільні радикали також можуть спричинити хвороби серця, артрит, запалення і синдром подразненого кишківника.

Завдяки високому вмісту вітаміну С, споживання полуниці покращує здоров'я очей, зміцнюються капіляри в очах і зменшується ризик дегенерації жовтої плями.

Ба більше, свіжа полуниця здатна знижувати артеріальний тиск, а відтак – уникнути інфарктів та інсультів. А ще ця ягода містить калій, який зменшує запалення і кров'яний тиск.

І зрештою, кому ж не можна їсти полуницю, попри всю користь цієї ягоди.

Виключити споживання полуниці потрібно:

людям, які страждають на діабет, подразнення кишківника, коліт;

якщо у вас є діарея чи болі в шлунку — через вміст органічних кислот не рекомендується їсти полуницю;

якщо у вас є камені в нирках чи ниркова недостатність — в полуниці міститься оксалат натрію і саме з цієї речовини складаються камені в нирках;

і звісно, якщо у вас алергія — саліцилати, які присутні в полуниці, можуть викликати кропив'янку.

Важливо! У цих випадках, навіть якщо ви дуже любите ягоди полуниці, лікарі не радять їх вживати, щоб не погіршити свій стан і самопочуття.