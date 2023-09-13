Чи можна їсти перед та після тренувань: рекомендації експертки

Одним з найпоширеніших питань серед людей, які тільки починають свій шлях у спорті є те, чи можна їсти перед та після тренувань. Відповідь на це запитання залежить від багатьох факторів, включаючи тип тренування, тривалість, інтенсивність та особисті особливості організму.

Про те, як правильно харчуватись після та до тренування 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Їжа перед тренуванням

Правильний прийом їжі перед спортом може позитивно впливати на ефективність вашого тренування, але це вимагає ретельного планування і врахування індивідуальних факторів.

Корисність: перекус перед тренуванням може забезпечити додаткову енергію та поліпшити продуктивність. Комбінація вуглеводів та білків може допомогти підтримати м'язовий ріст і відновлення після тренувань.

Ризики: споживання важких страв або продуктів з високим вмістом трансжирів може викликати неприємні відчуття у животі та знизити вашу продуктивність.

Їжа після тренування

Після фізичної активності організм потребує поповнення втрачених ресурсів, підтримки та відновлення.

Корисність: прийом їжі після тренувань може сприяти відновленню м'язів і глікогенових запасів, а також поповненню рівнів електролітів.

Ризики: важливо обирати корисну їжу після тренувань. Надмірне споживання великої кількості жирних або калорійних страв може зруйнувати ваші зусилля та призвести до набору ваги.

Загальні рекомендації

Гідратація: перед і після тренувань важливо пити достатню кількість води для підтримки гідратації організму. Склад їжі: збалансований прийом їжі, який містить вуглеводи, білки та жири, може бути корисним перед і після тренувань. Індивідуалізація: реакція організму на їжу перед і після тренувань є індивідуальною. Важливо слухати свій власний організм і експериментувати з різними стратегіями.

Прийом їжі перед і після тренувань – це індивідуальний підхід і він залежить від вашого плану тренувань та цілей. Для досягнення найкращих результатів рекомендується консультуватися з фахівцем у галузі спорту та харчування, який зможе розробити оптимальний план для вашого тренувального режиму. Важливо також слухати свій власний організм і реагувати на його потреби в їжі перед і після фізичної активності.