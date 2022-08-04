Назвали усі групи людей, в яких найвищий ризик раку

Нове велике дослідження показує, що куріння у літньому віці – найбільший фактор ризику розвитку будь-якого типу раку.

Дослідження провели під керівництвом науковців з Американського онкологічного товариства. Результати також показують, що на додаток до віку та стажу паління клініцистам слід враховувати надлишок жиру в організмі, сімейну історію будь-якого раку та кілька інших факторів, які можуть допомогти пацієнтам визначити, чи можуть вони отримати користь від посиленого скринінгу раку або профілактики.

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Нове дослідження раку

Для цього дослідження науковці проаналізували два дослідження, щоб визначити фактори ризику, пов’язані з ризиком будь-якого раку протягом п’яти років. Автори вивчили дані 429 991 учасника в Сполучених Штатах, які раніше не хворіли на рак, і спостерігали за ними протягом п’яти років.

Результати показали, що протягом цього періоду в учасників було діагностовано 15 226 інвазивних видів раку. Скоригований за багатьма параметрами відносний ризик будь-якого раку був найвищим для тих, хто курить.

У кого найвищий ризик раку

У чоловіків споживання алкоголю, сімейна історія раку, споживання червоного м’яса та відсутність фізичної активності також були пов’язані з ризиком.

У жінок індекс маси тіла (ІМТ), діабет 2 типу, гістеректомія, паритет, сімейний анамнез раку, гіпертонія, перев’язка труб та відсутність фізичної активності пов’язана з ризиком раку.

Абсолютний п’ятирічний ризик був високим у всіх осіб старше 50 років і серед деяких осіб молодше 50 років, які курять, або кинули курити менше 30 років тому. Також високий ризик раку у всіх людей з ІМТ більше ніж 25 або сімейна історія раку першого ступеня.