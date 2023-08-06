Кліторний чи вагінальний: що треба знати про справжній жіночий оргазм

Визначення оргазмів як "кліторального" та "вагінального" запропонував ще Зигмунд Фройд, класифікувавши кліторальний оргазм як інфантильний. Мовляв, лише вагінальний оргазм є зрілим.

Клітор має єдину функцію

З часом це підхопили сексологи та решта людей. Втім, це не так. Тетяна Осауленко лікарка гінеколог-ендокринолог пояснила, що насправді як за "кліторальний", так і за "вагінальний" оргазм відповідає клітор.

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Клітор – це орган, єдина функція якого полягає в отриманні задоволення. Те, що ми звикли називати клітором – це лише його голівка, найбільш чутлива зона та найдоступніша для стимуляції. Окрім цього, клітор має тіло та дві ніжки, а стимуляція місця розходження цих частин також може призводити до оргазму. Саме це місце і є так званою точкою G.

Тобто за сучасними уявленнями, точка G – це не окрема анатомічна структура, а проєкція інших анатомічних структур, які можуть давати підвищену чутливість,

– пояснила лікарка.

Де розташована точка G

Зазвичай говорять про те, що ця зона розташована на передній стінці вагіни, але в деяких жінок більш чутливою є зона задньої стінки. Також деякі вчені говорять про те, що точка G збігається з проєкцією парауретральних залоз у жінки.

Саме стимуляція цих зон призводить до настання "вагінального" оргазму. Але по факту не існує окремо вагінального та кліторального оргазму, це все стимуляція різних частин клітора.

"До речі, коли жінка досягає оргазму при анальному сексі без стимуляції голівки клітора, це також пов’язано з розташуванням ніжок клітора", – додала Тетяна Осауленко.

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Здатність отримувати оргазм можна розвивати

За словами гінекологині, є жінки, яким не потрібна стимуляція голівки клітора для отримання оргазму, їм достатньо для цього сексу з проникненням, але їх відсоток набагато менший, ніж жінок, яким стимуляція клітора необхідна.

Здатність отримувати оргазм за допомогою різних видів стимуляції можна розвивати, щобільше, вона може змінюватися протягом життя жінки, залежно від розвитку сексуальності, партнера, пози, обставин тощо,

– наголосила Тетяна Осауленко.

! Отримувати оргазм тільки від стимуляції клітора – це нормально. Немає кращого та гіршого оргазму.

Тому, за словами лікарки, абсолютно нормально, коли жінка стимулює голівку клітора під час сексу, просить партнера це робити або використовує для цього секс-іграшки. Це має бути зрозуміло й чоловікам, адже часто саме вони формують у жінок комплекси про те, що відсутність оргазму від проникнення – це не ок.