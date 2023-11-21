У Київській області зафіксували гепатит А: на карантин відправили увесь коледж

Жінка, яка працює в Київському обласному спортивному коледжі, потрапила до інфекційного відділення через зараження гепатитом А. У коледжі вже проводяться протиепідемічні заходи, і на цю мить навчальний заклад перебуває на карантині.

Про це під час оперативної наради розповіла директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко, передає 24 Канал.

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Гепатит А у Броварах

За її словами передача інфекції ймовірно відбулася шляхом контакту в побутових умовах, оскільки можливість зараження через їжу або воду була виключили.

Також виявилося, що до групи ризику входить 84 особи, які були у контакті з хворою. Згідно з рекомендаціями МОЗ, діти будуть під медичним наглядом протягом 35 днів від моменту виявлення випадку зараження, та пройдуть відповідні лабораторні біохімічні аналізи.

Директорка центру також повідомила, що наразі в Україні відсутні вакцини від вірусного гепатиту A (за винятком Вінницької області). Деякі діти з контактної групи ризику перебувають у лікарні, але із діагнозами COVID-19 і ГРВІ – поки підозри на гепатит А у них немає.

Що потрібно знати про гепатит А

Гепати А – це вірусне захворювання, яке впливає на печінку. Основний шлях передачі вірусу – фекально-оральний, що означає, що людина може заражатися через споживання забрудненої води чи їжі, а також внаслідок контакту з інфікованими людьми чи предметами.

Симптоми гепатиту A можуть включати втому, втрату апетиту, жовтяницю (жовта шкіра та білки очей), біль в правому підребер'ї тощо. Час від зараження вірусом до початку симптомів може тривати від двох до п'яти тижнів.

Одним з ефективних методів профілактики гепатиту A є вакцинація. Також важливо дотримуватися правил особистої гігієни, особливо в областях, де є спалах захворювання. Поки немає специфічного лікування гепатиту A. Зазвичай рекомендується відпочинок та дотримання режиму пиття. У важких випадках може знадобитися госпіталізація.

Наразі в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в шести областях: Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.