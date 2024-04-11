В Києві відкрили великий центр для безплатної реабілітації людей з порушенням зору

Внаслідок воєнних дій в Україні, збільшується кількість людей, які стикаються з проблемами зору, викликаними стресами, опіками та пораненнями від вибухів і вогнепального озброєння. Вони потребують якісної реабілітації.

За період від лютого 2022 року до липня 2023 року, за даними Національної служби здоров'я України, було зафіксовано 38 870 випадків діагностики втрати або зниження зору, що становить 28% від загальної кількості поранень, пов'язаних з воєнними діями.

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Трініті ХАБ

Відповідаючи на виклик, який несе проблема втрати зору, в Києві було засновано "Трініті ХАБ". Це унікальний центр, місія якого полягає в наданні реабілітації, освіти, профорієнтації, спортивних і рекреаційних послуг для людей з порушеннями зору. Слоган центру – "Активуй можливості!" Центр працює безплатно.

"Трініті ХАБ" було створено згідно з Національною стратегією зі створення безбар'єрного середовища в Україні і Указом Президента "Про забезпечення створення безбар'єрного простору в Україні". Ідея створення центру належить видавництву "Антологія", яке виготовляє книги шрифтом Брайля в Україні, та благодійному фонду "Солідарність Леруа Мерлен".



"Трініті Хаб" вже розпочав роботу / Фото 24 Канал

Чим займатиметься центр

У "Трініті ХАБ" ведеться робота з особами, які втратили зір або мають порушення зору, за допмогою унікальної в Україні програми реабілітації та соціалізації, спрямованої на відновлення та адаптацію до сучасних життєвих умов.

"Трініті ХАБ" має площу 750 квадратних метрів, складається з відділів розвитку зорового сприйняття, орієнтації та мобільності, відновлювальної терапії, рекреації та профорієнтації, танцювально-рухової терапії, освітніх технологій, підтримки та супроводу сімей, а також психологічної реабілітації.

В центрі працює команда професіоналів різних спеціальностей, яка навчає реабілітантів всіх необхідних життєвих навичок, проводить курси підвищення кваліфікації для фахівців як основних, так і допоміжних професій, розробляє та впроваджує науково-практичні матеріали в реабілітаційний процес.

Нині центр може одночасно працювати з 60 учасниками освітніх та реабілітаційних програм протягом місяця, а майбутні плани включають збільшення цього числа до 80 реабілітантів.

Простір має чималу бібліотеку літератури шрифтом Брайля. Кабінети для навчання рельєфно-крапковим шрифтом та цифрових гаджетів мають сучасне тифлообладнання – унікальні пристрої що дозволяють читати графіку за допомогою дотику та голосового супроводу.