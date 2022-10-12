В Києві рекомендують утриматися від планових відвідувань лікарень через ракетні обстріли

Через загрозу ракетних ударів з боку Росії Київська міська державна адміністрація простить перенести планові візити до столичних медичних закладів.

Які візити можна відтермінувати

З таким проханням до містян звернулася директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург. Але медичні заклади у місті продовжують працювати, разом із кабінетами невідкладної медичної допомоги.

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Тож велике прохання до киян: відтермінуйте плановий візит до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Не треба зайвий раз наражатися на небезпеку. Щодо екстрених випадків – усю необхідну допомогу кожен киянин отримає вчасно та в повному обсязі,

– зазначила Валентина Гінзбург.

За її словами, у разі оголошення повітряної тривоги медичний персонал амбулаторних закладів, а також пацієнти, які на той момент перебувають у будівлі, мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються. А екстрена медична допомога у Києві продовжує працювати у звичному режимі.

Як отримати допомогу

Гінзбург додала, що бували випадки, коли просто під час повітряних тривог мами приводили дітей на масаж, на плановий огляд до педіатра, а літні люди йшли до лікарів вимірювати тиск.

"Зазвичай я завжди звертаюся до людей із рекомендацією приходити до медиків, не очікуючи загострення стану здоров’я. Але сьогодні дуже прошу за можливості зв’язуватися з лікарем дистанційно", – наголосила директорка.

Окрім цього, кияни можуть цілодобово отримати медичну пораду за номером (044) 235-01-01.