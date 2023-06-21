Кеннеді-молодший підтвердив розробку біозброї в Україні: спростовуємо фейк роспропаганди

На початку червня російські медіа поширили коментарі Роберта Кеннеді-молодшого щодо біолабораторій в Україні. Американський політик начебто підтвердив розробку біозброї в українських лабораторіях під керівництвом США. Утім, вони лише вчергове намагаються видати бажане за дійсне та чують "біозброя" у кожній згадці про лабораторії в Україні.

У мережі поширюють інформацію про те, що Роберт Кеннеді-молодший нібито підтвердив присутність в Україні біологічних лабораторій США, в яких працюють над різними видами зброї.

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Що відомо про Роберта Кеннеді

За підтримки проекту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я" VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи щодо системи охорони здоров’я, які поширює російська пропаганда в інформаційному просторі України, Білорусі, Росії.

Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Ф. Кеннеді та син генерального прокурора США та сенатора від Нью-Йорка Роберта Ф. Кеннеді. У минулому – письменник та юрист-еколог, останні 15 років є активним антивакцинатором. Заснував благодійну організацію "Children's Health Defense", котра теж під час пандемії COVID-19 поширювала неправдиві заяви про вакцини.

У 2021 році Кеннеді випустив книгу "Справжній Ентоні Фаучі", в якій він звинуватив головного лікаря-інфекціоніста США у сприянні "історичному перевороту проти західної демократії" та пропагував недоведені методи лікування COVID-19, такі як івермектин, призначений для лікування паразитів, і протималярійний препарат гідроксихлорохін.

У 2021-2022 році сторінки діяча та його організації заблокували у фейсбуці та інстаграмі за неодноразове поширення дезінформації про COVID-19. Однак через те, що з квітня Кеннеді є одним із кандидатів у президенти на виборах 2024 року, інстаграм відкрив доступ до його особистого акаунту.

Як було насправді

5 червня Роберт Кеннеді-молодший взяв участь у дискусії разом з Ілоном Маском та Девідом Саксом, що наживо транслювалася у твіттері. У розмові Сакс згадав "сюрреалістичний випадок війни в Україні", коли заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд начебто підтвердила існування біолабораторій в Україні після місяців заперечень. Кеннеді-молодший підхопив це і продовжив, що вона заявила про існування в Україні мережі американських лабораторій із розробки біозброї. Звідси й походить нібито цитата-підтвердження американсько-української роботи з біозброєю. Утім, його слова нічого не підтверджують.

Раніше VoxCheck спростовували інформацію про те, що Нуланд підтвердила розробку біозброї. Насправді відповідь представниці Держдепу США на запитання про існування хімічної чи біологічної зброї в Україні була такою: "В Україні є біологічні дослідницькі об’єкти, через що насправді ми зараз дуже стурбовані, російські війська, російські сили, можливо, прагнуть отримати контроль над ними", – відповіла вона. "Тож ми працюємо з українцями над тим, як вони можуть запобігти потраплянню будь-якого з цих дослідницьких матеріалів до рук російських військ у разі їх наближення".

Державний департамент заявив, що під час своїх свідчень пані Нуланд мала на увазі українські лабораторії діагностики та біозахисту, які відрізняються від об’єктів біологічної зброї. Натомість ці лабораторії біозахисту протидіють біологічним загрозам по всій країні.

Разом з іншими країнами, що утворилися після розпаду Радянського Союзу, Україна бере участь у Програмі зі зменшення біологічної загрози (підпрограма в рамках загальної Програми спільного зменшення загрози від 1991 року, відомої як Програма Нанна-Лугара). У 2005 році Міністерство охорони здоров’я України підписало угоду про співпрацю зі США за Програмою зі зменшення біологічної загрози.

Протягом останніх двох десятиліть в рамках програми надана підтримка 46 українським лабораторіям, медичним закладам та діагностичним центрам. Програма співпраці зосереджена на покращенні охорони здоров’я та сільськогосподарських заходів. Нинішніми виконавчими агентами Програми зі зменшення біологічної загрози в Україні є Міністерство охорони здоров’я України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національна академія аграрних наук та Міністерство оборони.

За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я біологічні лабораторії поділяються за рівнем біобезпеки (biosafety level, BSL) на BSL-1, BSL-2, BSL-3 і BSL-4. Якщо BSL-1 застосовується для найменш ризикових закладів (навчальних та базових дослідницьких лабораторій), то BSL-4 потрібен для роботи з особливо небезпечними збудниками. Стандартні дослідницькі лабораторії, про які говорить Нуланд, зазвичай класифікують як BSL-2 чи BSL-3, в залежності від об’єкта дослідження.

Робота BSL-4 передбачає максимально ізольований рівень безпеки та потребує посиленого рівня захисту, специфічного захисного обладнання. Так, має бути бокс біологічної безпеки, із позитивним тиском на вході та подвійними дверима, автоклав, фільтрування повітря на виході, спеціальна утилізація відходів. В Україні немає лабораторій із таким рівнем захисту. Це ще раз підтверджує, що ніяку біозброю в Україні навіть теоретично не можуть розробляти.

Міністерство охорони здоров’я України наголошує, що на території України немає "американських лабораторій". Усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, виконують єдину загальну мету – індикація та ідентифікація збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення та підпадають під регуляцію міжнародних медико-санітарних правил.

Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Авторка: Аліна Тропиніна