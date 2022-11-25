Кава покращує здоров'я печінки

Група вчених із США знайшла ще один доказ того, що улюблений багатьма напій сприяє здоров'ю печінки, зменшуючи жорсткість її тканин.

Нове дослідження кави

Фахівці проаналізували дані 4,5 тисячі дорослих американців, які брали участь у Національному дослідженні здоров'я та харчування (NHANES) та проходили еластометрію – метод діагностики, що дозволяє встановити ступінь фіброзу печінки щодо вимірювання еластичності її тканини.

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Кава корисна для печінки

Вчені не знайшли зв'язку між споживанням кави та показниками ожиріння печінки, натомість виявили її вплив на жорсткість тканин цього органу. У тих, хто випивав від трьох і більше чашок на день, показники жорсткості були втричі нижчими порівняно з тими, хто вживає менше кави або не п'є її зовсім. Крім того, у кавоманів суттєво нижчий ризик розвитку прогресуючого фіброзу печінки.

У кави без кофеїну такого профілактичного ефекту не виявили, зазначили автори дослідження. Вони припустили, що в основі механізму зв'язку є властивості кофеїну.

Інші дослідження

Раніше велике дослідження за участю майже півмільйона жителів Великої Британії підтвердило, що три і більше чашок кави на день знижують ймовірність розвитку хронічних захворювань печінки на 20%. Ризик смертності від цих патологій у кавоманів на 49% нижчий. Найбільшу користь має натуральна мелена кава. Розчинні напої без вмісту кофеїну також мають профілактичний ефект, але вже меншою мірою.