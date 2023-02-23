Марихуана допомагає кинути курити: результати дослідження

Дослідження американських вчених показало, що канабідіол (CBD), який міститься в коноплі, зменшує бажання курити у людей з залежністю від нікотину.

Шкода куріння

Куріння все ще є серйозною проблемою для здоров’я: від тютюнової залежності та від пов'язаних хвороб щороку у світі помирають 7 мільйонів людей. Багато інших способів вживання нікотину, включаючи вейпінг, нюхання та жування, часто вважаються менш шкідливими, але також містять хімічні речовини, які можуть викликати рак та інші захворювання.

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Нове дослідження впливу CBD на залежність від нікотину

Команда вчених з Університету штату Вашингтон перевірила вплив CBD та його основного метаболіту на тканини печінки людини та зразки клітин, показавши, що він пригнічує ключовий фермент метаболізму нікотину. Це допоможе залежних від нікотину людям зменшити бажання курити.

CBD або канабідіол – що це? Один з багатьох канабіноїдів, які містяться в рослині коноплі. CBD не має психотропних властивостей, тобто він не змінює свідомість, не викликає ейфорію та стан наркотичного сп'яніння.

У цьому дослідженні дослідники протестували CBD на мікросомах тканини печінки людини, це дозволило їм зосередитися на окремих ферментах, пов’язаних з метаболізмом нікотину.

Канабіс допомагає кинути курити

Вони виявили, що CBD пригнічує кілька з цих ферментів, у тому числі основний для метаболізму нікотину, ідентифікований як CYP2A6. Інші дослідження показали, що понад 70% нікотину метаболізується цим ферментом у більшості курців. Вплив CBD на цей конкретний фермент виявився досить сильним, пригнічуючи його активність на 50% при відносно низьких концентраціях CBD.

Потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити ці ефекти у людей та визначити рівні дозування, але ці результати обнадіюють, повідомив професор фармацевтичних наук Філіп Лазарус.

Наша місія полягає в тому, щоб зменшити шкоду від куріння, причому не від нікотину як такого, а від усіх канцерогенів та інших хімічних речовин, що містяться в тютюновому димі,

– сказав вчений.

Команда вчених нині розробляє клінічне дослідження, щоб виміряти рівень нікотину в крові курців, які приймають канабідіол, порівняно з тими, хто отримає плацебо. Потім вони сподіваються провести набагато масштабніше дослідження, присвячене CBD і нікотинової залежності.