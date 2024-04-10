Народилась вагою 870 грамів: історія Аліси, яка провела під ШВЛ 1,5 місяців

Війна не може позитивно впливати на стан вагітних жінок в Україні. Відтак досить часто під впливом стресу вони народжують своїх дітей передчасно. Так сталось із подружжям із Запоріжжя: мама Ірина народила крихітку Алісу шестимісячною.

Як лікарі рятують життя діток, які народжуються передчасно, на прикладі маленької Аліси, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

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Народилася шестимісячною

Подружжя Олейнікових із Запоріжжя 5 років мріяли про дитину. Ірина дізналася про вагітність під час повномасштабної війни. Через обстріли та стрес дитинка народилася передчасно.

"Аліса мала народитися 1 травня але з'явилася 22 січня шестимісячною, з вагою лише 870 грамів", – розповіла мама дівчинки.

За її словами, Аліса не могла самостійно дихати, а тому перші півтора місяці провела під апаратом штучної вентиляції легень. Власне, це і врятувало життя дитини.

Дівчинка вижила

Алісі вижила, їй виповнився один рік і вона продовжує набиратися сил.

"І це справжнє довгоочікуване диво, яке сталося завдяки професіоналізму лікарів та сучасному обладнанню від глобальної ініціативи United24, що допомагає рятували Україну", – ідеться у повідомленні.

До слова, батько Аліси, як і мільйони українців, боронить країну зі зброєю в руках, захищаючи її незалежність.