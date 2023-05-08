Доведено наукою: інтернет захищає літніх людей від деменції

Дослідження показали, що люди похилого віку, які активно користуються інтернетом, мають вдвічі меншу ймовірність деменції, порівняно з тими, хто рідко використовує цю технологію.

Нове дослідження впливу інтернету

Науковці провели дослідження, яке вказує на те, що використання інтернету може бути корисним для здоров'я людей похилого віку, але лише за умови, що вони не витрачають на це більш як дві години на день. Довготривале користування гаджетами може мати негативний вплив на здоров'я, в тому числі на когнітивні функції.

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Дослідження проводилося протягом 8 років серед 18 154 людей віком від 50 до 64 років, які не мали деменції. Дослідження дозволило науковцям встановити, що у тих, хто користується інтернетом зменшується ризик розвитку деменції на 43%.

Інтернет допомагає мозку

Водночас до завершення дослідження в 5% учасників діагностували це захворювання. Автори дослідження зазначають, що в зоні ризику опинилися люди, які не користувалися інтернетом взагалі або проводили в ньому більше ніж 2 години.

Використання інтернету понад 2 години на день не захищає від деменції, а потенційно шкодить,

– каже Скотт Кайзер, професор Тихоокеанського інституту неврології.

Зазначається, що під час дослідження не фіксували, що саме робили учасники в інтернеті. Вчені вважають, що результати дослідження свідчать про те, що пошук інформації в мережі або використання інтернету з іншою метою стимулює мозок й змушує його працювати. У такий спосіб, робота мозку захищає клітини від пошкоджень, і як результат – знижується ризик розвитку деменції.