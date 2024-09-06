Думали отруєння: у Чернівцях врятували 7-річного хлопчика з інсультом

У Чернівцях медики врятували 7-річного хлопчика, який раптово втратив свідомість. Батьки думали, що у дитини сильне отруєння, та медики констатували інсульт.

У Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні нейрохірурги врятували життя 7-річному Сашку. Вони провели дитині негайну операцію – кістково-пластичну трепанацію черепа із видаленням внутрішньо-мозкової гематоми та артеріо-венозної мальформації.

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Що стало загрозою для життя дитини

Судинна патологія призвела до різкого погіршення стану дитини на фоні абсолютного здоров'я і фактично спричинила реальну загрозу його життю, зазначили медики.

Хлопчик раптово втратив свідомість, дитину швидкою доставили до реанімаційного відділення Хотинської районної лікарні.

До цього у дитини була нестримна блювота, хлопчик жалівся на головний біль. Батьки припускали, що у сина отруєння, але лікарі мали інше пояснення хворобливого стану.

Після дообстеження медики діагностували Сашку гострий правосторонній мозковий інсульт.

Рішення оперувати

Хотинські лікарі провели онлайн-консультацію із спеціалістами Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні. І прийняли рішення негайно транспортувати хворого у Чернівці.

"Ми розуміли ризики транспортування дитини з гострим мозковим інсультом, однак, зробити таку операцію на місці було неможливо", – повідомило керівництво Чернівецької лікарні з хірургії.

Хлопчика привезли зі стійким порушенням свідомості, тож хірурги терміново розпочали готувати його до операції.

Паралельно було проведео додаткову консультацію із колегами Інституту нейрохірургії у Києві.

Сашка врятували

Операція пройшла успішно. Вже наступного дня хлопчика відключили від апарату ШВЛ, а ще через день – до нього повністю повернулася свідомість, він упізнав маму.

На післяопераційному КТ-обстеженні успіх операції підтвердили – гематому вдалось повністю видалити, гідроцефалія у шлуночковій системі мозку зменшилась. Лікарі констатували позитивну динаміка одужання дитини.

Команда медиків, яка оперувала хлопчика, щаслива тим, що вдалося врятувати дитину у здавалося б безнадійній ситуації.