Без таблеток і операції: знайшли іноваційний спосіб лікування імпотенції

Низькоінтенсивні електромагнітні хвилі можуть виявитися корисними при лікуванні еректильної дисфункції, яка зазвичай пов'язана з різноманітними фізіологічними та анатомічними змінами в тканинах статевого члена.

Порушення ерекції є досить поширеним захворюванням сечостатевої системи чоловіків. Ця проблема може мати численні причини, однією з яких є пошкодження колагенової структури пеніса. Це ушкодження може негативно впливати на механізм ерекції.

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Нове дослідження еректильної дисфункції

З використанням результатів попередніх досліджень, де було виявлено, що радіохвильова терапія сприяє оновленню та відновленню структури колагену у різних тканинах завдяки термічному впливу, фахівці з відділення нейроурології медичного центру "Рамбам" в Хайфі, Ізраїль, вирішили випробувати цей метод на пацієнтах клініки. У дослідженні взяли участь 32 чоловіків у віці від 41 до 78 років, які мали легку або помірну органічну еректильну дисфункцію.

Для лікування застосовували електронний портативний пристрій. Прилад випромінює радіохвилі із частотою один мегагерц у статевий член через три пари електродів, створюючи при цьому ефект внутрішнього теплового нагріву. Автори роботи зазначили, що ніхто з учасників дослідження не заохочувався у жодній формі.

Електромагнітні хвилі лікують імпотенцію

Лікувальний курс складався з 12 сеансів, які проводили двічі на тиждень протягом першого місяця, а потім один раз на тиждень протягом другого місяця. Пацієнти отримали відповідні інструкції та виконували процедури самостійно. Початковий стан учасників та результати лікування через місяць після завершення курсу оцінювалися за допомогою спеціалізованих опитувальників для оцінки еректильної функції та якості сексуального життя.

В результаті дослідження виявлено, що у половини пацієнтів (14 із 28 осіб), які успішно пройшли всі 12 процедур, еректильна функція повністю відновилася. Учасники лікування високо оцінили її ефективність, і ніхто з них не повідомив про побічні ефекти. Лише троє пацієнтів не відчули значних покращень, і результати чотирьох осіб були виключені зі звіту через порушення протоколу.