В Індонезії померли майже 100 дітей після вживання сиропу від кашлю

В Індонезії заборонили продаж сиропів від кашлю. У ліках виявили речовини, що призводять до гострої ниркової недостатності.

Смерть майже 100 дітей в Індонезії змусила країну призупинити продаж усіх сиропів та рідких ліків. Заборону запровадило Міністерство охорони здоров'я.

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В Індонезії призупинили продаж усіх сиропів від кашлю

Це сталося лише за кілька тижнів після того, як сироп проти кашлю в Гамбії став імовірною причиною смерті майже 70 дітей.

У МОЗ Індонезії повідомили, що в деяких препаратах на основі сиропу виявили речовини, що призводять до гострої ниркової недостатності, від якої цього року померли 99 дітей.

20 жовтня влада Індонезії заявила про близько 200 випадків гострої ниркової недостатності у дітей, більшість з більшість з них у віці до п’яти років. Наразі невідомо, були ліки імпортними чи місцевого виробництва.

Міністр охорони здоровʼя Індонезії Буді Гунаді Садікін зазначив, що у сиропах, знайдених у будинках деяких пацієнтів, знайшли етиленгліколь і діетиленгліколь. Ці речовини зазвичай містяться в таких продуктах, як антифриз, фарби, пластик і косметика. У сиропах їх не має бути. Однак він не розкрив, скільки випадків стосувалися токсичних ліків.

Влада країни наразі не розголошує бренди чи типи сиропів, пов’язані з хворими дітьми, лише тимчасово заборонила продаж та виписку рецептів на всі сиропи й рідкі ліки.

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