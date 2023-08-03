Назвали ідеальний час сніданку, щоб знизити ризик діабету

Сніданок важливий прийом їжі, а тому пропускати його не варто, якщо ви дійсно турбуєтесь про своє здоров'я. Тим більше, що вчені виявили, що час сніданку може впливати на ризики захворіти на діабет.

Генетика, фізична активність і здорове харчування – фактори, які впливають на ризику розвитку діабету. Однак дослідження Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я вказало на ще один важливий фактор: час першого прийому їжі.

Дивіться також Знайшли горіх, який запобігає виникненню ожиріння та діабету

Що виявили вчені

У дослідженні взяли участь понад 100 000 осіб. Результати показали, що сніданок до 9 ранку зменшує ризик розвитку діабету 2 типу на 59%. А це дуже навіть значний показник.

Сніданок може допомогти людям із діабетом більш ефективно підтримувати баланс глюкози в крові та запобігати високому рівню глюкози в крові,

– зазначили автори дослідження.

Чому це логічно

Сніданок може допомогти контролювати вагу, якщо загальна кількість калорій, споживаних протягом дня, не перевищує норми. І навпаки, якщо ви пропускаєте ранковий прийом їжі, це впливає на рівень цукру в крові.

"Збалансований сніданок може допомогти позитивно вплинути на рівень інсуліну та цукру в крові. У вас буде більш стійкий рівень енергії", – наголосили вчені.