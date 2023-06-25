Які хвороби переносять кліщі та як від них захиститися

Кліщові інфекції – хвороби, які передаються до людини та тваринам при укусах кліщів. Вони є ектопаразитами і живляться кров'ю, при цьому можуть заражати господаря різними хворобами.

Кліщі – це павукоподібні розміром близько 4 міліметрів. У них чотири пари ніг та чорно-червоний панцир. Вони живляться кров'ю господарів протягом усього свого відносно довгого життя – від 2 до 3 років. Господарями можуть бути різні ссавці, птахи чи рептилії. Кліщ, що присмоктався, смокче кров протягом декількох днів. При цьому він роздувається і стає сіро-білим.

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Які хвороби переносять кліщі

Через слину кліща господар може заразитися різними інфекціями. Найпоширеніші з них – кліщовий енцефаліт та хвороба Лайма (бореліоз). Крім цього ці паразити переносять:

Висипний кліщовий тиф;

Поворотний кліщовий тиф;

Туляремія;

Ерліхіоз;

Бабезіоз;

Геморагічна лихоманка;

Лихоманка Цуцугамуші;

Північноазіатський кліщовий рикетсіоз;

Везикульозний рикетсіоз;

Плямиста лихоманка Скелястих гір;

Марсельська лихоманка.

Як уникнути укусу кліща

Щоб захиститися від кліщів, потрібно:

використовувати репеленти;

носити світлий одяг, який повністю захищає шкіру;

заправляти штанини в шкарпетки;

після прогулянки в лісі перевіряти себе, дітей та тварин на наявність кліщів. Області, на які потрібно звернути увагу: ззаду колін, між ніг, навколо талії, усередині пупка, під пахвами, усередині та зовні вух та волосся;

якщо знайшли кліщів, ретельно їх видаляйте.

Кліщі люблять вологі місця, тому часто мешкають поблизу водойм. Вони зазвичай сидять на кінцях високих стебел трав або невисоко розташованих гілках чагарника, на висоті не більше метра-півтора. Часто їх можна зустріти поблизу стежок.

Що робити, коли вкусив кліщ

Якщо кліщ присмоктався, його потрібно витягнути якнайшвидше. Ви можете зробити це самостійно, а можете звернутися до найближчого травмпункту.

Візьміть тонкий пінцет, нитку або спеціальну ручку-ласо для видалення кліщів – це та сама нитка, але зручніша. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри та акуратно потягніть вгору. Не крутіть його, інакше частина хоботка може залишитися всередині. Не використовуйте вазелін, гас або лак для нігтів – вони не допоможуть.

Якщо ви бачите, що дістали не всього кліща, спробуйте витягти залишки пінцетом. Якщо це не вийшло, зверніться до травмпункту.

Знищте кліща, як описано вище. Здавати кліща на аналіз немає особливого сенсу: якщо кліщ інфікований, це не означає, що людина заразилася; якщо людина захворіла, то симптоми зазвичай з'являються раніше, ніж приходять результати тесту.

Після укусу у будь-якому випадку варто звернутися до інфекціоніста. Навіть якщо ви щеплені від кліщового енцефаліту, є ймовірність, що кліщ передав вам іншу інфекцію, наприклад, той же бореліоз. При підозрі цього захворювання лікар може виписати профілактичний прийом спеціальних антибіотиків. Здавати на аналіз самого кліща у цьому разі теж немає сенсу.