У жінки виявили рідкісну "хворобу вампірів" – може померти, якщо з'їсть часник
Джерело:Need To Know
В американки діагностували рідкісну хворобу. Вона може померти, якщо з'їсть часник або інші продукти з високим вмістом сірки.
32-річна Фенікс Найтінгейл дізналася про свою хворобу у 2023 році, коли їй діагностували гостру інтермітуючу порфірію, повідомляє Need To Know.
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Що відомо про "хворобу вампірів"
У жінки алергія на сірку, якого дуже багато в часнику. Вживання цього продукту у великій кількості може бути для неї смертельним.
Під час нападу вона може страждати на сильний біль, мігрені, закрепи й блювоту протягом трьох днів поспіль. Її імунна система руйнується, вона може припинити дихати, а її організм впадає в шок.
Жінка розповіла, що не їла часник відтоді, як їй поставили діагноз. Коли організм отримує токсичне навантаження, у неї стаються серйозні напади.
Від симптомів вона страждає ще від дитинства. Однак лікарі 31 рік не могли поставити діагноз, оскільки цей стан зустрічається дуже рідко.
Симптоми можуть з'явитися нізвідки / Need To Know
Коли у мене напад, моє тіло хоче вийти з усього. За два дні мене знудить 60 разів. Я можу припинити дихати, і це може призвести до паралічу. Я ледь не померла. Різні продукти та речі, які я ковтаю, можуть спричинити напад. Іноді вони можуть накопичуватися, якщо я вживаю невелику кількість певної їжі протягом декількох днів. Симптоми можуть початися за один-два тижні до нападу, а можуть з'явитися нізвідки,
– пояснила вона.
Фенікс поділилася, що вихід на вечерю в заклад засмучує її, оскільки вона турбується про те, які інгредієнти будуть в її страві.
Вона також не може їсти червоний виноград, каву або сою, їй взагалі не можна вживати алкоголь.