Хвороба Х: що це таке і чи загрожує світу нова смертельна пандемія
Хвороба Х – це назва гіпотетичної хвороби, яка може вразити світ в найближчі роки. Її запропонувала ВООЗ для змоделювання можливих наслідків та розробки плану реагування та запобігання.
Що таке хвороба Х
17 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться обговорення, що має назву "Готовність до хвороби X". Очікуються виступи експертів-фармацевтів та представників Всесвітньої організації охорони здоров'я, інформує 24 Канал.
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У дискусії візьмуть участь:
- Тедрос Аданом Гебреїсус – голова Всесвітньої організації охорони здоров’я:
- Мішель Демаре – голова правління AstraZeneca Plc;
- Шям Бішен – керівник Центру здоров'я та охорони здоров'я; член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві;
- Рой Джейкобс – президент і головний виконавчий директор Royal Philips;
- Пріта Редді – виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;
- Нісія Триндаде Ліма – міністр охорони здоров'я Бразилії;
- Джаміль Едмонд Андерлін – головний редактор Europe, Politico.
Ці обізнані фахівці заглибляться у важливі дискусії навколо потенційних ризиків, пов’язаних з новою хворобою, а також запропонують ефективні контрзаходи для боротьби з її поширенням.
Назва "хвороба X" є умовною назвою уявного патогену, що може спровокувати епідемію або пандемію. У 2018 році ВООЗ внесла "хворобу X" в міжнародний каталог хвороб і патогенів, які вимагають пріоритетного дослідження та розробки протидії в ситуаціях, що мають загрозливий характер.
Протидія хворобі Х
У листопаді 2022 року ВООЗ зібрала коаліцію з майже 300 науковців задля вивчення "невідомого патогену, який має потенціал викликати серйозну глобальну епідемію". Припускається, що смертність від такого патогену може бути на рівні, що у 20 разів вищий, ніж від COVID-19.
Експерти назвали кілька вірусів, які нині мають найнебезпечніший статус, серед них:
- COVID-19,
- геморагічна лихоманка Крим-Конго,
- Ебола,
- Марбург,
- лихоманка Ласса,
- Східний респіраторний синдром (СRS),
- Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГRS),
- Ніпах,
- лихоманка Ріфт-Валлі,
- вірус Зіка.
Новини про майбутню зустріч на Всесвітньому економічному форумі, де має розглядатися тема нової хвороби, спричинили жваві дискусії в інтернеті. Багато людей побоюється, що підготовка до хвороби Х може спричинити обмеження деяких свобод.