Хвороба Х: що це таке і чи загрожує світу нова смертельна пандемія

Хвороба Х – це назва гіпотетичної хвороби, яка може вразити світ в найближчі роки. Її запропонувала ВООЗ для змоделювання можливих наслідків та розробки плану реагування та запобігання.

Що таке хвороба Х

17 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться обговорення, що має назву "Готовність до хвороби X". Очікуються виступи експертів-фармацевтів та представників Всесвітньої організації охорони здоров'я, інформує 24 Канал.

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У дискусії візьмуть участь:

Тедрос Аданом Гебреїсус – голова Всесвітньої організації охорони здоров’я:

Мішель Демаре – голова правління AstraZeneca Plc;

Шям Бішен – керівник Центру здоров'я та охорони здоров'я; член виконавчого комітету Всесвітнього економічного форуму в Женеві;

Рой Джейкобс – президент і головний виконавчий директор Royal Philips;

Пріта Редді – виконавчий віцеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

Нісія Триндаде Ліма – міністр охорони здоров'я Бразилії;

Джаміль Едмонд Андерлін – головний редактор Europe, Politico.

Ці обізнані фахівці заглибляться у важливі дискусії навколо потенційних ризиків, пов’язаних з новою хворобою, а також запропонують ефективні контрзаходи для боротьби з її поширенням.

Назва "хвороба X" є умовною назвою уявного патогену, що може спровокувати епідемію або пандемію. У 2018 році ВООЗ внесла "хворобу X" в міжнародний каталог хвороб і патогенів, які вимагають пріоритетного дослідження та розробки протидії в ситуаціях, що мають загрозливий характер.

Протидія хворобі Х

У листопаді 2022 року ВООЗ зібрала коаліцію з майже 300 науковців задля вивчення "невідомого патогену, який має потенціал викликати серйозну глобальну епідемію". Припускається, що смертність від такого патогену може бути на рівні, що у 20 разів вищий, ніж від COVID-19.

Експерти назвали кілька вірусів, які нині мають найнебезпечніший статус, серед них:

COVID-19,

геморагічна лихоманка Крим-Конго,

Ебола,

Марбург,

лихоманка Ласса,

Східний респіраторний синдром (СRS),

Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГRS),

Ніпах,

лихоманка Ріфт-Валлі,

вірус Зіка.

Новини про майбутню зустріч на Всесвітньому економічному форумі, де має розглядатися тема нової хвороби, спричинили жваві дискусії в інтернеті. Багато людей побоюється, що підготовка до хвороби Х може спричинити обмеження деяких свобод.