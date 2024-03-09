Проявляється за роки і навіть десятиліття: назвали ранню ознаку Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера досі залишається малодослідженою. Будь-які нові дані про ризики та фактори розвитку цієї "старечої" недуги є важливими та потрібними.

Нові дані учених Університетського коледжу Лондона (UCL) свідчать, що люди з групи ризику розвитку Альцгеймера – погано орієнтуються в просторі. Ба більше, стається це ще до того, як проявляються інші очевидні симптоми захворювання.

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Провісник деменції

Вченні вважають, що людей, у яких з'являється дезорієнтація, можна вносити в зону ризику розвитку Альцгеймера. Цей стан, імовірно, передує більш явним проблеми з когнітивним здоров'ям.

Насправді, це непогана новина, адже, якщо отримані результати підтвердяться, це може допомогти у розробці інструменту діагностичної підтримки для NHS.

Деталі дослідження

Учені застосували технологію VR і перевірили здатність 100 дорослих у віці від 43 до 66 років, вони мали здійснювати маршрут з одного місця в інше.

Учасники, які мали високий ризик розвитку хвороби Альцгеймера, зокрема наявність гена APOE-4, сімейний анамнез або вели нездоровий спосіб життя, – гірше орієнтувались і запам'ятовували маршрут.

У ході експерименту вчені також виявили, що ця ознака ризику хвороби Альцгеймера більше притаманна чоловікам.

Перспектива відкриття

Отримані дані свідчать про те, що порушення орієнтації в просторі можуть почати розвиватися за роки і навіть десятиліття до появи будь-яких інших симптомів.

Тобто дезорієнтація може являти собою перший діагностичний сигнал розвитку хвороби Альцгеймера – коли люди переходять межу перших проявів хвороби.