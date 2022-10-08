У деяких країнах народжується дуже багато хлопчиків: чому вчені б'ють на сполох

Згідно з новим дослідженням, у найближчі 10 років у деяких країнах народжуватиметься більше хлопчиків, ніж дівчаток. Все через культурний тиск.

Дослідження демографічної нерівності

Нове дослідження показало, що до 2030 року в деяких країнах народжуватиметься більше хлопчиків, ніж дівчаток. Це може призвести до зростання насильства (особливо щодо жінок).

Також на тему: Як впливає на здоров'я довготривале використання антидепресантів

Раніше вчені виявили, що в період з 1970 по 2017 рік через пренатальне визначення статі плода загалом на світ не з'явилося близько 45 мільйонів дівчаток. Понад 95% з них були у Китаї та Індії.

У новому дослідженні вчені підрахували, що в країнах, де вважають за краще мати сина, до 2030 року може бути до 4,7 мільйона зроблених абортів, щоб не народилися дівчатка. До 2100 року ця кількість може зрости до 22 мільйонів.

Результати були отримані за допомогою аналізу даних із 12 країн, де співвідношення статей серед новонароджених сильно спотворене.

Небезпека для жінок

Дослідники вважають, що гендерна нерівність і той факт, що в деяких країнах синів хочуть більше, ніж дочок, призведе до надлишку чоловіків. Ці чоловіки почнуть щосили шукати партнерок і намагатися одружитися. На думку вчених, це своєю чергою призведе до зростання насильства та ще гіршого поводження з жінками.

Вчені закликають до ретельнішого моніторингу демографії новонароджених зазначених у дослідженні країн і, зокрема, до більш ефективного правового захисту жінок і дівчаток, які можуть залишатися поза увагою або зазнавати жорстокого поводження протягом усього життя.