Як стрес впливає на склад грудного молока жінки

Відомо, що материнський післяпологовий стрес впливає на здоров'я дитини. Одним із передбачуваних способів передачі цього стресу – зміна складу грудного молока, особливо рівня жирних кислот.

Жирні кислоти необхідні для здорового розвитку дитини, а їх недостатня кількість у раціоні збільшує ризик різних захворювань. Вчені з Нідерландів вивчили вплив біологічного та психологічного післяпологового материнського стресу на склад жирних кислот грудного молока.

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Нове дослідження грудного молока

Дослідження включало молодих матерів у віці 18 років і старше, які годували грудьми принаймні протягом першого місяця. Щоб охопити широкий діапазон рівнів стресу, до групи входили як матері здорових дітей, так і матері госпіталізованих немовлят.

Жінки заповнювали анкету, яка допомагала вченим визначити їхній рівень тривоги, наявність післяпологової депресії та характер харчування. Також були зібрані зразки волосся, слини та, природно, грудного молока.

Стрес негативно впливає на склад грудного молока

В цілому дослідження показало, що післяпологовий стрес у матері призводить до зниження концентрації загальних, насичених, довголанцюгових поліненасичених, мононенасичених та омега-6 поліненасичених жирних кислот у грудному молоці. Автори вважають, що низький рівень жирних кислот у грудному молоці може передавати дитині сигнали стресу.

Також дослідження показало, що нещодавно перенесений стрес, тривога та депресія не впливали на концентрацію жирних кислот у грудному молоці. Проте вплив стресу в анамнезі негативно вплинув на склад грудного молока. На думку вчених, рівень хронічного стресу може викликати фізіологічні та метаболічні зміни в організмі матері, які помітно виявляються під час післяпологового стресу.