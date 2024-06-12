Грибок на нігтях: як виглядає та чи можливо вилікувати

Грибок нігтів, або оніхомікоз, це поширена інфекція нігтів. Вона починається як біла або жовто-коричнева пляма під кінчиком нігтя. У міру розростання грибкової інфекції ніготь може знебарвлюватися, потовщуватись і кришитися біля краю.

Грибок може вражати кілька нігтів. Він виникає через безліч різних видів грибків, які живуть у навколишньому середовищі. Невеликі тріщини в нігті або шкірі можуть дозволити цим мікроорганізмам проникнути в ніготь і викликати інфекцію.

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Чому виникає грибок нігтів

Оніхомікоз викликають:

дерматофіти, такими як Trichophyton rubrum або Trichophyton interdigitale;

грибки, серед яких Candida albicans;

цвіль, наприклад Scopulariopsis brevicaulis.

Грибкова інфекція нігтів може виникнути у будь-якої людини. Деякі люди більш схильні до них, ніж інші, включаючи людей похилого віку та людей з наступними станами:

травми нігтів;

діабет;

ослаблена імунна система;

проблеми з кровообігом;

стрижучий лишай на стопі.

Щоб зменшити ризик виникнення грибка нігтів, варто:

тримати руки та ноги в чистоті та сухими;

підстригати нігті вчасно;

не ходити босоніж у роздягальнях чи громадських душових (наприклад, у спортзалі);

не користуватись манікюрними ножицями разом з іншими людьми.

Симптоми грибка нігтів

На грибок нігтів вказують такі симптоми:

нігті потовщені;

знебарвлені;

крихкі;

неправильної форми;

погано пахнуть.

Нігтьовий грибок може вражати нігті та на руках, але найчастіше він зустрічається на ногах.

Лікар може діагностувати грибкову інфекцію нігтів, оглянувши уражений ніготь та зібравши анамнез. Він також може взяти зріз нігтя, щоб відправити до лабораторії, де перевірять, чи є грибок.

Лікування грибка нігтів

Існує кілька видів препаратів, які використовують для лікування грибка нігтів.

Пероральні протигрибкові препарати використовують насамперед. Ці препарати допомагають новому нігтю рости без інфекції, поступово заміщаючи інфіковану частину. Зазвичай, приймати такі препарати потрібно щодня протягом 6 – 12 тижнів. Результат не видно, доки ніготь повністю не відросте.

Пероральні протигрибкові препарати можуть викликати побічні ефекти, такі як висипання та ураження печінки. Або вони можуть вступати у взаємодію з іншими рецептурними препаратами. Може знадобитися періодично здавати аналізи крові, щоб перевірити, як людина переносить ці ліки.

Лікарський лак для нігтів – лікар може призначити протигрибковий лак для нігтів, у складі якого є діюча речовина циклопірокс. Його потрібно наносити на уражені нігті та навколишню шкіру один раз на день. Можливо доведеться використовувати цей тип лаку для нігтів щодня майже протягом року.

Лікарський крем для нігтів лікар може призначити протигрибковий крем. Цей засіб потрібно втирати у уражені нігті. Креми для нігтів можуть викликати побічні ефекти, наприклад, висип.