Налягайте на гранат: учені назвали нові корисні властивості цього суперфуду

Схоже, гранат не просто смачний і корисний фрукт, а й джерело нових потенційно ефективних протимікробних ліків. Саме так – ліків, і ось чому.

Дослідники під керівництвом Аміри Салім представили виявили нові властивості цього фрукта. Виявилось, що шкірка граната має протимікробні властивості.

Дивіться також Назвали спосіб лікування синдрому подразненого кишківника, що ефективніший за ліки

Учені проаналізували 7 сортів граната, вирощених на Сардинії, Італія та оцінили їхню антимікробну активність проти різних штамів бактерій, включно зі Staphylococcus aureus і Listeria monocytogenes. Аналіз проводили шляхом багатовимірного статистичного методу OPLS-DA.

Результати дуже показові

Результати показали, що екстракти шкірки граната мають виражену антимікробну активність, особливо проти грампозитивних видів бактерій. Ба більше, проти таких штамів як Mollar de Elche, Primosole і Sassari, виявили найвищу ефективність. Екстракти шкірки граната сприяли зниженню активності біоплівок більш ніж на 70% за низьких концентрацій.

Також вчені побачили позитивну кореляцію між антимікробною активністю та вмістом в екстрактах певних сполук, таких як пунікалагін, флавоноїди та хлорогенова кислота.

Більше користі шкірки граната

Цікаво, що окрім протимікробних властивостей, екстракти шкірки граната виявили низьку чутливість до пробіотичних штамів. Інакше кажучи, вони мають потенційну користь в харчовій промисловості без шкоди для корисної мікрофлори.

Учені вважають, що шкірка граната може бути природнім джерелом протимікробних препаратів.

Нові результати відкривають нові можливості для розробки протимікробних продуктів рослинного походження як альтернативи синтетичним сполукам. Це відкриває перспективи для сільськогосподарського та фармацевтичного секторів.