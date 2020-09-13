Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений масштабним святкуванням Дня міста Дніпра. 12 вересня там відбувся концерт, на який зібралися тисячі людей.

Глава МОЗ розповів, що коли він побачив світлини зі святкового концерту, виникло дуже багато запитань до місцевої влади. Про це Степанов заявив під час брифінгу 13 серпня, повідомляє 24 канал.

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На думку очільника МОЗ, влада Дніпра точно знає, що таке COVID-19, а також – які ризики він становить для людей.

Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, але так свідомо почати проводити концерти...,

– заявив Степанов.

Чому масові заходи настільки небезпечні

Посадовець наголосив, що проведення настільки масштабних масових заходів в Україні наразі заборонене. Дотриматися в таких умовах соціальної дистанції фактично неможливо. Крім того, дуже часто відвідувачі масових заходів не користуються засобами індивідуального захисту.

Навіть декілька людей, які були присутні, наприклад, на такому святкуванні з COVID-19, вони можуть інфікувати сотні, тисячі людей,

– застеріг Степанов.

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