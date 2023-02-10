Гіперопіка дуже негативно впливає на здоров'я дітей: нове дослідження

Міжнародна команда вчених дійшла висновку, що діти надмірно дбайливих батьків живуть менше, ніж їхні самостійні однолітки. Особливо це стосується чоловіків.

Вчені з Федерального університету Сан-Карлоса (Бразилія) та Університетського коледжу Лондона (Великобританія) проаналізували дані 941 учасника дослідження старіння, які народилися у 1950 – 1960 роках, а померли у період з 2007 по 2018 рік; 445 із них були жінками, 496 – чоловіками.

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Нове дослідження стосунків дітей з батьками​

Дослідники вивчили відповіді учасників на питання щодо багатьох аспектів їхнього життя, включаючи структуру та економічне становище сім'ї, рід занять батьків, наявність інфекційних захворювань, стосунки з батьками у дитинстві та підлітковому віці.

Результати показали те, що давно було відомо: стосунки з батьком та матір'ю у дитинстві мають сильний вплив на все життя людини. Так, на розвиток дітей негативно впливають авторитаризм, вседозволеність, гіперопіка та недбалість у вихованні. Але дослідникам вдалося з'ясувати й подробиці, що їх цікавили, а саме — те, що характер відносин з батьками впливає на тривалість життя людини.

Гіперопіка скорочує життя дитини

З'ясувалося, що у чоловіків, у яких у дитинстві був надмірно турботливий батько, ризик не дожити до 80 років — на 12% в вищий, ніж у чоловіків, які не мають такого досвіду. У разі жінок аналогічний ризик передчасної смерті оцінили у 22%. Однак, якщо йдеться і про дбайливу матір, то цей показник для жінок знижувався до 14%.

Діти потребують батьківської опіки та підтримки, але не настільки, щоб вони втрачали самостійність. У цьому випадку дитина починає боятися батька та матері, що, згідно з іншими дослідженнями, призводить до різних проблем, включаючи нездорові звички – зловживання алкоголем та наркотиками, хронічний стрес. Усе це веде до скорочення тривалості життя.

Турбота матері про дівчинку в дитинстві, ймовірно, має більш вирішальне значення для дорослої жінки, ніж аналогічна турбота її батька. Такі люди менше схильні до стресу, як вважають вчені, тому і ризик передчасної смерті у них нижчий.

Загалом вчені дійшли висновку, що гіперопіка з боку батька негативно впливає на тривалість життя людей обох статей, а от турбота з боку матері стосовно дочок (але не синів) цей ризик знижує.