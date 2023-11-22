Спалах гепатиту А: експерти стверджують, що це ще не кінець

Захворюваність на гепатит A на Вінниччині залишається стабільною, але рано говорити про спад захворюваності. Найближчим часом може виникнути нова хвиля заражень.

Про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області, Тетяна Бондаренко.

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Друга хвиля гепатиту А

За її словами, останні два тижні захворюваність залишається на одному рівні, але це не означає, що гепатит A відступає.

Зараз саме той період, коли може настати ще одна хвиля захворюваності, згідно з прогнозами епідеміологів та лікарів,

– зазначила чиновниця.

Гепатит А (хвороба Боткіна) – що це? Це гостре вірусне захворювання печінки, яке завдає шкоди гепатоцитам. Воно належить до групи кишкових інфекцій та передається фекально-оральним шляхом. Хвороба має характерні періоди: дожовтушний, жовтушний та заключний. Діагностика полягає в біохімічному аналізі крові та імунологічних методах. Лікування: дотримання дієти та симптоматична терапія. Профілактика: вакцинація та дотримання правил гігієни.

Гепатит А на Вінниччині

За словами Тетяни Бондаренко, від початку епідситуації до 21 листопада зареєстровано 350 повідомлень про хворих на гепатит A, а за останню добу зафіксовано 4 нових випадки. Наразі 34 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, з них 9 - діти.

Один з пацієнтів, 50-річний чоловік, перебуває у лікарні вже місяць і має багато супутніх патологій. Також під спостереженням сімейних лікарів – 516 контактних осіб.

Наразі в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в семи областях: Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Закарпатській та Київській.