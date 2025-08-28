Рак шлунково-кишкового тракту (ШКТ), який охоплює рак шлунка, печінки, стравоходу, підшлункової залози та товстої кишки, припадає на понад чверть усіх випадків онкології у світі. Тож, будь-які дані щодо профілактики цих захворювань є важливими. Ба більше, якщо вони стосуються доступних способів.

Чому це важливе дослідження?

Лише у 2018 році було зафіксовано близько 5 мільйонів нових діагнозів і 3 мільйони смертей. Наразі ж лікарі б'ють на сполох, оскільки рак ШКТ усе частіше виявляють у людей молодше 50 років.

Як і при інших хронічних захворюваннях, на ризик розвитку раку впливають спосіб життя та харчові звички. Американське онкологічне товариство виділяє серед головних чинників: харчування, фізичну активність, паління та вживання алкоголю.

Учені досліджували колір їжі?

Корейські вчені вирішили перевірити ще один фактор – колір фруктів і овочів, які ми їмо. Результати дослідження, проведеного у Національному онкологічному центрі Кореї з 2007 по 2021 рік, опубліковані в журналі Nutrition Research. У ньому брали участь понад 11 тисяч людей, яких спостерігали в середньому 8 років. За цей час виявили 214 випадків раку ШКТ.

Особливу увагу дослідники приділили м'якоті фруктів і овочів, а не шкірці. Білими продуктами вважали яблука, груші та банани, червоними та фіолетовими – помідори, полуницю та буряк.

Що виявили вчені?

Щоденне споживання 188 грамів білих фруктів і овочів знижує ризик раку ШКТ на 36%.

34 грамів червоних або фіолетових продуктів на день зменшують ризик на 32%.

У людей, які вживають алкоголь, 94 грамів червоних/фіолетових фруктів і овочів знижує ризик на 43%.

Чи можна довіряти висновкам?

Науковці зазначили, що дослідження мало обмеження. Зокрема, воно охоплювало лише корейську популяцію, а всі види раку ШКТ аналізували разом, тож не можна точно сказати, який колір ефективніший для конкретного органу.

Тож, скільки фруктів споживати?

Пояснимо на прикладах:

188 грамів білих продуктів – це велике яблуко, два невеликих банани або майже дві чашки цвітної капусти;

34 грамів червоних/фіолетових – пара дольок помідора або дві середні полуниці.

Важливо! Регулярне вживання овочів і фруктів допомагає не лише знизити ризик раку, а й підтримує серцево-судинне здоров’я, мозкову активність і довголіття.

Як покращити ефект?

Щоб урізноманітнити раціон, фрукти можна додавати у смузі, каші, десерти, а овочі – у супи, запіканки та гарніри. Легка термічна обробка робить деякі корисні речовини більш доступними для організму.

Таким чином, кольоровий раціон – це простий і ефективний спосіб зміцнити здоров'я та знизити ризики серйозних захворювань.