Наскільки ефективне фотоомолодження шкіри

Фотоомолодження шкіри – це неінвазивна косметична процедура, яка за словами її прихильників, використовує світлові спалахи для зменшення вікових змін шкіри, таких як зморшки, пігментація та розширені пори.

Косметологи приписують ефект омолодження процедурі, яка спрямована на видалення дефектів шкіри – пігментних плям, почервоніння, розцеа, судинних зірочок, пошкоджених капілярів та ластовиння.

Також на тему Не лише косметична проблема: як позбутися лупи

Як діє фотоомолодження шкіри

Для цього використовують інтенсивну імпульсну світлотерапію, при якій світлові хвилі проникають у тканини та впливають на пігмент шкіри – меланін, кров'яне залізо, що містить білок, гемоглобін і фоточутливі пігменти. При видаленні капілярів гемоглобін поглинає колір і перетворює його на тепло.

Висока температура діє на стінку судини, кров згортається і поступово зникає зруйнована стінка. В результаті дрібні капіляри зникають, а великі стають менш помітними. При видаленні пігментації руйнується меланін та меланоцити, клітини, що його виробляють. Після руйнування меланіну шкіра стає світлішою, це допомагає не тільки видалити пігментні плями, але й покращити колір шкіри в принципі.

Як підготуватись до фотоомолодження шкіри

На першій консультації фахівець попереджає, що за тиждень до процедури не можна відвідувати солярій та засмагати. За два тижні до процедури не робити воскової епіляції, хімічних пілінгів та ін'єкцій колагену. Не користуватися парфумами та дезодорантами у місці лікування до та після процедури.

Не пити аспірин, протизапальні препарати та трав'яні добавки через ризик кровотечі. Перед процедурою очі пацієнта захищають окулярами, очищають шкіру від декоративної косметики, чутливі зони змащують спеціальним гелем. Це не боляче, але іноді неприємно.

Найчастіше відчувається тепло, невелике печіння, але інтенсивного болю немає. Під час процедури оминають родимки. Зазвичай процедуру роблять без знеболювання. Час проведення лише близько 15 – 20 хвилин. Якщо раптом пацієнту буде некомфортно, треба повідомити лікаря і він зменшить потужність впливу.

Побічні ефекти фотоомолодження шкіри

Під час процедури пацієнт відчуває стягнутість шкіри, свербіж та печіння. Після процедури легке поколювання, схоже на легкий сонячний опік, почервоніння, лущення, припухлість. Це відчуття минає протягом 4 – 6 годин, припухлість минає через кілька днів.

Рідко пігмент шкіри може поглинати занадто багато світлової енергії та утворюються бульбашки або через руйнування меланіну залишаються темні або бліді ділянки шкіри. Не можна проходити процедуру при підвищеній чутливості шкіри до сонця. Якщо пацієнт має алергічний дерматит, процедура протипоказана.

Також не можна робити фотоомолодження при прийманні фотосенсибілізаційних препаратів, які збільшують світлочутливість шкіри ліків. Не можна засмагати протягом 1 – 2 місяців до та після процедури, а для захисту шкіри треба використовувати крем із SPF-захистом не менше 30.

Наскільки ефективне фотоомолодження шкіри

Ефекту відразу не буде. Результат залежить від початкового стану шкіри пацієнта. Наскільки процедура ефективна оцінюють приблизно через 2 тижні. Зазвичай проводять курси терапії від 3 до 6 сеансів. Краще не влітку, щоб уникнути опіків, фототерапію краще проводити з жовтня до квітня.

Фотоомолоджування дає деякий косметичний ефект після кількох процедур шляхом того, що прибирає судинні зірочки та пігментацію, але вона не позбавить глибоких мімічних зморшок. Тому не варто сподіватись, що так можна омолодитись на 10 років.