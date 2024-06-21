Що відбувається у мозку людей, які мають фобії

У людей, які мають фобії, структура мозку відрізняється від людей з іншими формами тривожних розладів. Це може краще пояснили природу появи фобії.

Висновки опублікували в медичному журналі AJP in Advance. Учені переконані, що їх дослідження може допомогти у вивченні впливу фобій на життя людини, що потенційно допоможе розробити

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Що треба знати про фобії

Фобії – один із найпоширеніших тривожних розладів, його тією чи іншою мірою відчувають понад 12% людей. Фобіям характерний інтенсивний страх чи тривога, що виникає на конкретний об'єкт або ситуацію. Часто відчуття страху буквально переслідує людину і може бути настільки сильним, що перетворює життя людини на суцільний стрес.

Що нового дізнались вчені про фобії

Дослідники зауважили, що досі наука мало вивчала саме зміни в структурі мозку, що пов'язані з конкретними фобіями.

"Ті дослідження, що були проведені, зазвичай базувалися на невеликих вибірках і досліджували лише окремі ділянки мозку", – ідеться у статті.

Тож, аби краще зрозуміти цю проблему, команда вирішила проаналізувати результати МРТ понад 1,4 тисячі дітей і дорослих, які страждали на фобії, а також майже 3 тисячі МРТ людей, які їх не мали у діагнозі.

Вчені виявили, що у людей з фобіями спостерігається збільшення товщини деяких частин лобної кори мозку, а також зменшення розмірів таких ділянок, як-от хвостате ядро, путамен і гіпокамп.

. Путамен і гіпокамп – ділянки мозку, які беруть участь у процесах, пов'язаних зі страхом, зокрема за рух, відразу та емоційну відповідь.

Водночас розмір мигдалеподібного тіла, яке вважають головним регулятором страху та агресії в мозку, не відрізнявся у людей з фобіями.

Детально про результати дослідження

Найпоширенішими були фобії тварин (виявили у 739 учасників) і фобії, пов'язані з кров'ю, травмами або ін'єкціями (їх мали 182 учасники).

Люди, які страждають від тривожних розладів, пов'язаних з кров'ю, травмами та ін'єкціями, мали більш виражені зміни в мозку, ніж ті, у кого був страх тварин, – наголосили вчені.

Тож, це підтверджує, що такі фобії включають складніші когнітивні процеси, через що ці розлади можуть викликати як страх, так і відразу.

Що важливо

Зазначається, що ці зміни в структурі мозку не були виявлені у людей молодше 21 року. На думку дослідників, вони проявляються тільки в дорослому віці.

Дослідники наголосили, що саме цей факт став для них несподіванкою, адже багато фобій виникають у дитинстві. Тобто, зміни в мозку можуть вказувати на більш стійку форму цього розладу.