Споживання фастфуду пов'язане з ще одним небезпечним захворюванням

Вчені зі США показали, що споживання "швидкої їжі" пов'язане з ризиком розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки – потенційно небезпечного для життя стану, під час якого в цьому органі накопичується жир.

Негативний вплив фастфуду

Фастфуд люблять скрізь, але найбільше його прихильників у США. Хоча існує безліч досліджень, які показали, що вживання такої їжі пов'язане з підвищеним ризиком розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

Також на тему: Мікрофлора кишківника дозволяє отримувати з їжі різну кількість енергії

При цьому мало відомо про вплив фастфуду на ризик виникнення неалкогольної жирової хвороби печінки (НЖХП), яка також вражає понад 30 відсотків населення Сполучених Штатів. Такий патологічний стан може призвести до цирозу та утворення рубців на цьому органі, що, своєю чергою, сильно підвищує ризик розвитку раку або відмови печінки.

Нове дослідження фастфуду

Вчені з Університету Південної Каліфорнії проаналізували результати Національного обстеження здоров'я та харчування за 2017 – 2018 роки, в якому взяли участь приблизно чотири тисячі дорослих мешканців США.

Виявилося, у людей з ожирінням або діабетом (незалежно від інших факторів, що включають вік, стать, вживання алкоголю, фізичну активність), які щодня споживають 20 і більше відсотків калорій з "швидкої їжі", рівень жирової тканини в печінці значно вищий в порівнянні з тими, хто їсть менше фастфуду або не вживає його зовсім. У населення в цілому (тобто навіть у тих, хто не має діабету та ожиріння) спостерігається помірне накопичення жиру в печінці, коли п'яту частину (і більше) їхнього раціону становить фастфуд.

Якщо люди їдять раз на день у ресторані швидкого харчування, вони можуть подумати, що не завдають шкоди своєму організму. Але якщо такий прийом їжі становить не менше однієї п'ятої їхніх щоденних калорій, вони наражають свою печінку на ризик,

– заявила доктор медичних наук і перший автор дослідження Ані Кардашян.

Результати дослідження також показали, що навіть відносно невелика кількість фастфуду з високим вмістом вуглеводів та жирів може зашкодити печінці. Додамо, що єдиний спосіб лікування НЖХП – дієта.