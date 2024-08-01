Раптова зупинка серця: знайшли нову шкоду енергетиків

В останньому науковому дослідженні було проведено аналіз зв'язку між вживанням енергетичних напоїв та випадками раптової зупинки серця. Особливу небезпеку ці напої становлять для людей, які мають генетичну схильність до серцевих захворювань.

У рамках дослідження розглянули випадки 144 людей, які пережили раптову зупинку серця, та виявили, що 5% із них регулярно вживали енергетичні напої. Хоча прямий причинно-наслідковий зв'язок не було встановлено, експерти висловили занепокоєння можливими ризиками, пов'язаними з високим вмістом кофеїну та інших компонентів у складі цих напоїв.

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Нове дослідження енергетиків

Дослідження, проведене в клініці Майо та опубліковане в журналі, зосередилося на небезпеці, яка може виникнути через енергетичні напої для людей з генетичними серцевими захворюваннями. Майкл Дж. Акерман, кардіолог-генетик з клініки Майо, підкреслив постійне зростання популярності енергетичних напоїв у США та необхідність вивчення їхнього впливу на здоров'я.

Акерман висловив занепокоєння щодо комбінованого ефекту кофеїну та інших компонентів, які можуть впливати на серцевий ритм, артеріальний тиск та інші важливі функції серця та потенційно викликаючи аритмію.

Небезпека енергетиків

Енергетичні напої містять кофеїн у кількості від 80 до 300 мг на порцію порівняно зі 100 мг у чашці заварної кави. Однак більшість енергетичних напоїв, крім кофеїну, містять й інші стимулюючі інгредієнти, які не регулюються FDA, наприклад, таурин і гуарану.

У зв'язку з цим важливо розглядати енергетичні напої як аритмогенні продукти, які можуть негативно впливати на серце, особливо при вживанні у великих кількостях або концентраціях людьми з високим ризиком.

Дослідники також приділили увагу аналізу типу серцевого нападу та супутніх умов, таких як фізичні навантаження та стрес, які можуть сприяти виникненню аритмії у пацієнтів із генетичними захворюваннями серця.