Виявилося, що одне жіноче захворювання підвищує ризик раку в 10 разів

Вчені дійшли до висновку, що у жінок з важкою формою ендометріозу ризик розвитку раку яєчників у 10 разів вищий, ніж у жінок, які не страждають від цього захворювання.

Дослідження провели вчені з Інституту онкології Хантсмана при Університеті штату Юта, Медичної школи Спенсера Фокса Еклза та Медичної школи Чобаняна та Аведісяна при університеті Бостона.

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Нове дослідження ендометріозу

Попередні роботи показали причинно-наслідковий зв'язок між ендометріозом та раком яєчників. А в новому дослідженні вчені вперше змогли проаналізувати показники захворюваності на різні типи ендометріозу та підтипи раку яєчників. У дослідженні взяли участь понад 78 000 жінок з ендометріозом.

Жінки з ендометріозом мали у 4,2 раза більший ризик раку яєчників, ніж жінки без ендометріозу. Жінки з ендометріомами яєчників та/або глибоким інфільтруючим ендометріозом, порівняно з відсутністю ендометріозу, мали у 9,7 раза більший ризик. Асоціації між підтипами ендометріозу та гістотипами раку яєчників були набагато сильнішими для раку яєчників типу I (ендометріоїдний, світлоклітинний, муцинозний та серозний низького ступеня злоякісності) порівняно з раком яєчників типу II (серозний високого ступеня злоякісності).

Що таке ендометріоз

Це поширене гінекологічне захворювання, при якому клітини ендометрію починають рости не тільки всередині матки, а й за її межами. За даними ВООЗ, захворювання проявляється у трьох основних формах.

Поверхневий ендометріоз переважно спостерігається на слизовій оболонці навколо тазової порожнини. Більш важкі форми зустрічаються у вигляді кіст усередині яєчників, які називають ендометріомами, і у вигляді глибокого інфільтруючого ендометріозу, який вражає яєчники, сечовий міхур та кишківник. Ця патологія часто призводить до хронічного болю та безпліддя.