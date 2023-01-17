Електронні цигарки виявились небезпечнішими, ніж вважалося

Американські медики з'ясували, що електронні сигарети порушують роботу генів, відповідальних за вроджений імунітет та запалення, а також серйозно впливають на роботу мітохондрій у клітинах легень.

Вейпінг часто позиціонується як безпечніша альтернатива куріння. Велика Британія, наприклад, визнала електронні цигарки гарним способом кинути палити. Тепер у країні навіть можна отримати лікарський рецепт на цей замінник тютюну.

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Наскільки безпечний вейпінг

ВООЗ вважає вейпи небезпечними, особливо для дітей та підлітків. Оскільки в рідинах для електронних сигарет міститься нікотин, всі ризики, пов'язані з вживанням цієї отрути, зберігаються.

Електронні сигарети з'явилися порівняно недавно. Перший прототип зібрав китайський фармацевт Хон Лік у 2003 році. Він намагався кинути палити за допомогою нікотинових пластирів, але вони не задовольняли його потреби.

Поки що в різних країнах законодавче та медичне ставлення до вейпінгу відрізняється. Та сама Велика Британія офіційно вважає електронні сигарети на 95% менш шкідливими, ніж звичайні. А в окремих штатах США продаж вейпів взагалі заборонено. Це пов'язано з кількома випадками смертей вейперів. І хоча вдалося довести, що в усьому винні були несертифіковані рідини, що містять ацетат вітаміну Е, про безумовну безпеку електронних цигарок говорити не можна.

Нові докази небезпеки

Нове дослідження показало, що для окремих систем та органів вейпінг так само шкідливий, як і звичайні сигарети. Вчені проаналізували клітини легень у курців (як звичайних, так і електронних) та людей, які не курять. Виявилося, що у тих, хто має шкідливу звичку, порушувалася робота генів, відповідальних за роботу мітохондрій – особливих органел, які відповідають за енергетичний баланс у клітинах.

Також вчені виявили поломки на ділянках ДНК, які відповідають за роботу вродженого імунітету та вироблення молекул, пов'язаних із запальними процесами. При цьому порушення роботи генів виявилися пов'язаними з тривалістю куріння.