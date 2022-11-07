Електронні цигарки шкодять серцю стільки ж, як звичайні

Оцінивши довгострокові та короткострокові наслідки куріння багаторазових електронних сигарет на серцево-судинну систему, вчені дійшли висновку, що вони так само небезпечні для здоров'я, як звичайні цигарки.

Вчені з Центру досліджень тютюну Американської кардіологічної асоціації показали, що куріння багаторазових електронних сигарет, або POD-систем, призводить до небезпечного впливу летких органічних сполук на серцево-судинну систему, порівнянну з курінням звичайних сигарет.

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Летючі органічні сполуки (ЛОС) є великою групою речовин, які містяться в багатьох миючих засобах, фарбах, сигаретах, вихлопних газах, пестицидах і так далі. Їхній вплив на здоров'я варіюється від вкрай небезпечного до такого, що не має особливих наслідків. У тому числі ЛОС присутні у багаторазових електронних сигаретах на основі POD-систем. Ці пристрої набирають все більшої популярності, проте довгострокові наслідки їхнього вживання поки не відомі.

Нове дослідження куріння

Наразі вчені провели масштабне дослідження, щоб оцінити вплив електронних сигарет на здоров'я серця. У ньому взяли участь люди віком від 18 до 45 років без серцево-судинних захворювань чи факторів ризику. Близько 45% учасників використовували електронні сигарети, 20% курили звичайні сигарети, а 35% повідомили, що взагалі не мають шкідливої звички

Автори оцінили функціонування артерій та вен учасників, спостерігаючи за розширенням плечової артерії у відповідь на збільшення кровотоку до та через 30 хвилин з моменту куріння. Артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень вимірювали через 10 хвилин після того, як учасники курили. Рівні ЛОС оцінили з аналізу сечі за годину після куріння.

Електронні цигарки шкідливі для серця

Як показали результати, у людей, які використовують електронні сигарети, відбулися порушення стану кровоносних судин, аналогічний до того, який виникав у курців звичайних сигарет. У всіх курців артеріальний тиск був у середньому на 8% вищим, ніж у тих, хто не курив. Вони також показували підвищену частоту серцевих скорочень. Збільшені рівні ЛОС в аналізах курців були пов'язані зі змінами у показниках здоров'я судин, у тому числі з ослабленням тонусу артерій, необхідного для здорового кровообігу.

Таким чином, використання електронних сигарет надає довгостроковий та короткостроковий вплив на серцево-судинну систему здорових молодих людей — навіть тих, які жодного разу не пробували звичайні сигарети та курили лише електронні.