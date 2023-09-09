Електронні цигарки можуть викликати ще одне небезпечне захворювання

З'являється все більше досліджень, як електронні сигарети впливають на здоров'я. І найчастіше вчені говорять про негативний вплив. Нове дослідження показало, що використання електронних сигарет може значно збільшити ризик розвитку астми.

Електронні сигарети спочатку були представлені як засіб, що допомагає кинути курити. При цьому постійно з'являються дані про те, що їх використання може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Нове дослідження електронних цигарок

У новому дослідженні вчені зі США вивчили різні фактори, пов'язані з використанням електронних сигарет, та визначили зв'язок між їхнім використанням та ризиком розвитку астми серед підлітків.

Вони проаналізували дані з 2015 по 2019 рік, зібрані із Системи спостереження за ризикованою поведінкою молоді. Загалом у аналіз включили майже 36 тисяч старшокласників віком від 13 до 17 років із США. Вчені провели низку статистичних аналізів для виявлення демографічних та поведінкових факторів, пов'язаних з використанням електронних сигарет, та для оцінки взаємозв'язку між використанням електронних сигарет та ризиком розвитку астми.

Електронні цигарки підвищують ризик астми

Цікаво, що у підлітків зі штату Техас було виявлено значний зв'язок між постійним використанням електронних сигарет та підвищеним ризиком розвитку астми. Ця асоціація була сильнішою серед підлітків, які ніколи й нічого не курили раніше. При цьому в інших штатах не було значного зв'язку між використанням електронних сигарет і ризиком розвитку астми. Але при цьому у підлітків, які раніше ніколи і нічого не курили, ризик розвитку астми також був збільшений.

Загалом дослідження показало, що вживання електронних сигарет може значно збільшити ризик розвитку астми у підлітків, які раніше не купили. Результати дослідження наголошують на необхідності ефективних стратегій охорони здоров'я для контролю за використанням електронних сигарет та запобігання негативним наслідкам для здоров'я підлітків, викликаних курінням електронних сигарет.