Назвали умову коли електронні цигарки підвищують ризик раку легенів у 8 разів

Люди, які одночасно вживають традиційні та електронні сигарети, мають у вісі разів вищий ризик розвитку раку легень у порівнянні з тими, хто не курить.

Американські дослідники раніше висловили побоювання, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, часто починають використовувати їх на додаток до стандартних сигарет.

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Нове дослідження шкоди цигарок

У новій науковій праці автори вперше представили дані, що вказують на те, що поєднання куріння звичайних та електронних сигарет посилює негативний вплив на легені.

Дослідження було проведено за методом "випадок-контроль", у якому брали участь 4975 пацієнтів з нещодавно діагностованим раком легень та контрольна група з 27 294 осіб без цього захворювання.

Найнебезпечніше куріння

Результати показали, що серед хворих на рак легень комбіноване вживання вейпінгу та тютюнопаління було у вісім разів поширенішим, ніж серед учасників контрольної групи. Майже дві третини учасників із групи без онкологічних захворювань заявили, що ніколи не курили, тоді як серед пацієнтів із карциномою легень таких було лише 10,7%.

Аналіз ризику показав, що ймовірність розвитку раку легень у тих, хто курив і електронні, і звичайні сигарети, була приблизно в чотири рази вищою, ніж у тих, хто курив лише традиційні сигарети, навіть після коригування даних з урахуванням статі та тривалості куріння.

Доктор Рендалл Харріс, один з авторів дослідження, у пресреліз зазначив, що хоча багато хто поінформований про канцерогенні речовини в тютюновому димі, менше відомо про хімічні сполуки, які вдихаються разом з парою при вейпінгу.

В аерозолі електронних сигарет містяться канцерогенні та токсичні сполуки, які можуть викликати хронічне запалення у дихальних шляхах і, як наслідок, рак легень, наголосили дослідники.