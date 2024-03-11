Експериментальна терапія вилікувала чоловіка зі смертельною пухлиною мозку

Бен Тротман, 41-річний житель Великої Британії, якому діагностували агресивний тип раку мозку, зміг одужати завдяки новаторській терапії.

У Бена Тротмана діагностували гліобластому – агресивну форму раку мозку – у жовтні 2022 року. Тоді лікарі заявили, що з таким діагнозом він може прожити ще близько дев'яти місяців.

Також на тему Могла вбити будь-якої миті: у Львові підлітку видалили надскладну пухлину на шиї

Імунотерапія вилікувала рак мозку

Стандартна процедура лікування такої форми раку зазвичай базується на променевій та хімієтерапії, після яких проводять оперативне втручання для видалення пухлини. Однак, як зазначає доктор Пол Малхолланд, експерт з питань раку мозку з Університетського коледжу Лондона, цей підхід здебільшого має невтішні наслідки.

Тому Малхолланд запропонував провести курс імунотерапії перед стандартним курсом лікування своїм пацієнтам. Цей метод активує оборонні функції організму і підсилює його боротьбу з раковими клітинами.

Бен Тротман був єдиним, хто згодився. Результатом цього експерименту стало те, що в мозку Бена після імунотерапії пухлина повністю зникла. Доктор Малхолланд стверджує, що імунна система Тротмана самостійно знищила ракове утворення.

Після стандартного лікування, яке почалося у січні минулого року, Тротман зараз продовжує щомісячні курси хімієтерапія. Малхолланд вважає, що результати цього дослідження можуть допомогти в пошуку ефективних способів лікування гліобластоми та інших агресивних форм раку, які важко лікувати.

Що відомо про гліобластому

Гліобластома – це найбільш поширений та найсмертельніший тип раку мозку у дорослих, який складає приблизно 15% всіх випадків. Він відомий своєю швидкістю росту та стійкістю до лікування.

Симптоми гліобластоми можуть включати головний біль, нудоту, порушення мови, слабкість у руках або ногах, зміни поведінки або особистості та проблеми з пам'яттю.