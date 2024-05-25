Наскільки ефективні спреї проти мігрені

Спреї від мігрені – це преарати, призначені для швидкого введення активної речовини через слизову оболонку носа. Вони містять активні компоненти: суматриптан або золмітриптан, спрямовані на полегшення симптомів мігрені.

Триптани проти мігрені

В Україні зареєстрували один препарат проти мігрені з діючою речовиною золмітриптан. Триптани належать до селективних агоністів серотонінових рецепторів.

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Вони звужують кровоносні судини, зупиняють передачу больових сигналів та блокують виділення певних речовин, які спричиняють біль, нудоту та інші симптоми мігрені. Спреї ефективно полегшують симптоми мігрені, але не запобігають її появі.

Переваги та недоліки спрею проти мігрені

При використанні спрею для носа активні речовини швидко всмоктуються через слизову оболонку носа прямо в кровотік, минаючи шлунково-кишковий тракт. Це забезпечує швидший початок дії у порівняні з оральними формами ліків, що особливо важливо при сильних головних болях.

Мігрень часто супроводжується нудотою та блюванням, що ускладнює приймання таблеток. Спреї для носа оминають цю проблему і дозволяють полегшити біль навіть за цих симптомів. Спреї легко використовувати у дорозі чи на роботі. Вони не вимагають води, швидко допомагають за перших ознак мігрені.

Попри переваги, спреї від мігрені можуть мати побічні ефекти та не підходити всім пацієнтам. Це рецептурні препарати, які призначає лікар. Перед застосуванням обов'язково потрібна консультація спеціаліста.

незалежно від лікарської форми, різні типи триптанів не можна змішувати.

Не використовуйте назальний спрей – триптан, якщо ви приймали триптан перорально. Безпечно використовувати триптани разом з нестероїдними протизапальними препаратами, наприклад, ібупрофеном. Така комбінація посилює дію обох препаратів та ефективно полегшує біль.