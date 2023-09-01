Як не перестати займатись спортом: 4 ефективні способи від науковців

Купили абонемент, але так і не дійшли до зали? Або качали прес кілька місяців, а потім втратили ентузіазм і закинули вправи? Виявляється, повернутися до активних тренувань не так уже й складно.

На допомогу всім несправжнім спортсменам поспішають американські дослідники. Вони спробували зрозуміти, чому у людей так швидко згасає спортивна мотивація і що з цим можна зробити.

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Вчені вивчили поведінку понад 60 тисяч людей – як часто і наскільки ефективно вони відвідують тренажерний зал. Експеримент проводився протягом чотирьох тижнів. Дослідники перевірили 53 різноманітні програми тренувань і подивилися, наскільки добре вони взаємодіють один з одним, а також порівняли їх результати з результатами контрольної групи.

У результаті вони з'ясували, що таки існує чарівна пігулка від лінощів, і навіть не одна, а цілих чотири.

Плануйте тренування

Людині важче відмовитися від тренування, якщо вона запланована. Заздалегідь визначте дні, коли вам зручно займатися, та запишіть тренування до списку справ на день. Зберіть сумку, підготуйте пляшку з водою, не забудьте взяти бездротові навушники. Будь-яка підготовка добре позначається на мотивації та значно економить час.

Поставте нагадування на телефон

Поставте нагадування на телефон, щоб у вирі справ не забути про тренування. Людина з більшою радістю піде тягати штангу і підкорювати бігову доріжку, якщо за півгодини-годину до заняття вона отримала повідомлення.

Винагороджуйте себе

Бажано, звичайно, не піцою, а чимось кориснішим, щоб не зник ефект від занять. У дослідженні йдеться про стимули, які пропонують електронні фітнес-програми. Наприклад, коли після занять зараховували бали на Amazon на суму 0,22 долара, частота відвідувань збільшувалася на 9%. Уявіть, навіть така незначна винагорода допомагає людям частіше повертатися до спорту.

Вибір напряму

Згідно з дослідженням, якщо людина знає, що її вправи модні, то вона з більшим бажанням йде на тренування. Вчені розповідали відвідувачам про популярні вправи – і відвідуваність тренажерного залу збільшилась на 24%.