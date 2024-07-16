Чому ми іноді забуваємо, для чого зайшли в кімнату

Справа в "ефекті дверного отвору" - мозок використовує межі у просторі як "маркери", дверні отвори змушують його обробляти одну задачу та відзначати її як виконану.

Залишив горня в іншій кімнаті, йдеш за ним, ось ти вже на місці – і не розумієш, навіщо прийшов. Що за провали у пам'яті?

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Загадку вирішили дослідити професор психології Університету Нотр-Дам Габріель Радванськи та його колеги.

Вчені дізналися, що прохід через дверні отвори – своєрідний ментальний "кордон подій", яка підсвідомо поділяє наш досвід. Пам'ять "обнулюється", і незрозуміло, навіщо прийшов.

Коли людина сидить за кухонним столом і вирішує забрати кухоль з вітальні, прохід через дверний отвір викликає поділ завдань у його розумі – і він забуває ту саму причину, яка змусила її встати з-за столу.

Комп'ютерні експерименти

Дослідження проводилося у віртуальній реальності: учасники перебували в одному просторі з 55 великих і маленьких кімнат. Їм потрібно було перенести предмет з одного столу на стіл в іншій кімнаті. Предмет ставав невидимим, як тільки учасник брав його до рук. Коли учасник переносив предмет, міг взяти наступний з нового столу.

Вчені помітили, що ефективність пам'яті учасників була гіршою, якщо вони проходили через відчинені двері, ніж та сама відстань без дверей. З двох сценаріїв випробувані забувають речі набагато частіше у приміщеннях із дверима.

Дослідження в реальних умовах

Досліджувані брали предмет, ховали його в коробку, а потім або перетинали кімнату, або проходили через дверний отвір до іншої кімнати. При цьому обидві відстані були однакові. І знову дверні отвори ніби посилювали забудькуватість.

Дослідники дійшли висновку, що наш мозок використовує певні межі як свого роду маркерів, а дверні отвори змушують нас обробляти одне завдання та відзначати його як виконане. Епізоди забудькуватості після входу в іншу кімнату нічого не говорять про пам'ять, інтелект або когнітивні здібності.